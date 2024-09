Mamá de Karime aprueba a Gala como nuera: “Pienso que ellas se gustan ¡y qué bueno! Son jóvenes y guapas”

Las encuestas perfilan a Karime como favorita para ganar la segunda edición de LCDLFM. Platicamos con sus padres, Alberto e Isabel. Entre sus preocupaciones está su salud, pues tiene resistencia a la insulina y no come bien. También hablaron de sus múltiples cirugías y sus expectativas en el amor. Aunque Karime se dice bisexual, a sus papás nunca les ha presentado una novia, pero a su mamá no le desagrada Gala.

“Desde niña ha sido súper alegre y amiguera. Siempre fue muy traviesa, amorosa y obediente. En la adolescencia cambió y nos sacó canas verdes. Sobre todo porque le gustaba irse de fiesta con su amigo Luigi. El nos ha enseñado muchas cosas para ser ‘perrísimas’, que significa ser empoderada, triunfadora, segura y que te vistas bien”

Alberto (A): “Karime siempre ha tenido un sexto sentido. Sus amigas la seguían porque las defendía. Desde niña tiene fuerza interna e hizo todo lo que se propuso”.

Isabel (I): “Cuando entró a Acapulco shore la apoyamos. Hay que dejar que los hijos elijan lo que quieren, no lo que nosotros queremos. Los tenemos prestados. Ellos tienen que escribir su propia historia. Ese programa quedó atrás y La casa era su sueño”.

¿Qué opinan de sus cirugías? I: “Es respetable. Me da mucho miedo cuando entra a quirófano. La he cuidado en todas sus cirugías. Además, va al gimnasio desde chica. Una lipo no es hacerla y ya. Hay que cuidarse y alimentarse bien. Además, lo importante es elegir un buen cirujano”.

A: “Siempre ha luchado por ser mejor cada día. Ha podido dominar sus problemas de apreciación de sí misma y empoderarse. Se fue a vivir sola a los 20 años. Vive con su gato Norris, que trajo de Rusia”.

I: “Quiero que le toque alguien que la quiera y le dé lo que necesita.

Ahorita está enamorada, pero de ella misma”.

A: “Tiene mucha ilusión de encontrar a alguien. Le he dicho que puede hallarlo porque es buena, solo hay que esperar”.

Karime y Gala han hecho mucha química en la casa y son de las favoritas

¿Es real que es bisexual? I: “No sabemos. Si lo es, no tiene nada de malo. Nunca nos ha presentado una novia. Pienso que Gala y ella se gustan. ¡Y qué bueno! Son guapas y jóvenes. Lo único que no me ha gustado es que el team ‘Tierra’ le ha hecho bullying por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás”.

A: “El Access que han visto es el desarrollo de la conciencia: no criticar, no juzgar, no entrar en conflicto. Una de sus frases es: ‘Todo llega a mí con facilidad y gloria, gozo y dinero"".

I: “Está más delgada porque no está comiendo proteína y pierde músculo. Tiene resistencia a la insulina. No hace el ejercicio debido, y si lo hace, perderá más músculo”.

¿Karime se perfila para ganar?

I: “Personalidades como Belinda, Thalía y Ana de la Reguera la apoyan”.

A: “En encuestas es la favorita. Lo más importante es que, gane o no, ya triunfó. Ya se dio a conocer. La gente capturó su esencia y aún le falta mucho por mostrar”, finalizaron.

