LCDLFMX: Gomita da sus primeras palabras tras ser eliminada, ¡lanza ácido comentario a sus seguidores!

Las emociones en La casa de los famosos México están a flor de piel, y el pasado domingo 1 de septiembre se llevó a cabo la sexta gala de eliminación, donde conocimos al eliminado del reality show.

Galilea Montijo anunció durante la gala que los votos para los cuatro habitantes nominados, que eran Adrián Marcelo, Karime Pinter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, alcanzaron los 28 millones de votos.

Tras varios minutos de tensión, se conoció que la sexta eliminada fue, nuevamente, del equipo Tierra: Gomita, quien era la única mujer que quedaba en ese cuarto.

Gomita da sus primeras palabras tras salir del reality show

Al terminar la gala de eliminación, la expayasita se encontraba abrazando a su mejor amigo, Fernando Portillo, quien fue a recibirla a su salida de La casa de los famosos México.

Fue el creador de contenido Pablo Chagra quien obtuvo las primeras palabras de Gomita tras su salida del reality show de Televisa.

Gomita “Estoy conmovida… qué fuerte está esto. La verdad gente, ver rostros es muy bonito y yo decía que lo que Dios diga y que sea lo que tenga que pasar y que aquí estoy”.

“Yo creo que todo se hizo en su momento y como se tenía que hacer, todo se hizo como tenía que pasar”, añadió.

Gomita también le agradeció a todo el público que la apoyó durante su instancia en el reality show: “A todos, muchas gracias por apoyarme. No sé qué pase, no sé qué haya sucedido e hice lo que pude con las estrategias”.

Finalmente, la presentadora aseguró que ya quería tener su celular en sus manos para conocer todo lo que pasó afuera mientras estaba en ‘La casa de los famosos México’.

“Quiero ver mi teléfono y ver todo el chisme y ver todo lo que hay afuera”, concluyó Gomita.

Gomita hace fuerte comentario tras ser eliminada

Hasta el momento se desconoce si Gomita, ya tiene en su poder su celular. Sin embargo, la noche del pasado 1 de septiembre su cuenta de Instagram público un mensaje el llamó la atención de sus fanáticos, ya que le hizo un fuerte reclamo.

Gomita, tras su reciente eliminación, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. Agradecida por el apoyo recibido durante su participación en el proyecto, expresó su sentir por la experiencia vivida.

“Es duro, pero al final lo que hice lo hice con toda mi pasión, con todo mi amor. Les agradezco que me hayan apoyado tanto y pues me duele”, comentó Gomita.

En su despedida, también se mostró agradecida por la oportunidad, aunque no ocultó su descontento por la falta de votos que la llevaron a quedar fuera de la competencia.

“Me voy agradecida con que hayan pensado en mí para este proyecto y pues nada, qué mala onda que no votaron por mí. Y si sí votaste, gracias, y si no, ya te hizo, ya me voy, bye”, finalizó Gomita.