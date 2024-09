Mamá de Gala se arrepiente de comentarios despectivos contra Gomita: “Pido una disculpa pública”

Luego de que el viernes pasado en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’, Gala estuviera muy cerquita de Agustín, Gomita, visiblemente molesta, compartió su enojo con Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, expresando sentirse objeto de burlas y descalificaciones.

En un arranque de ira, declaró: “Estas hijas de su p.ut* m.@dr3 andan al cien y... que una p3rra así se burle de mí hace que le quiera partir su madre como no tiene idea”.

Además, insinuó que podría tomar represalias físicas si era eliminada del reality y debía abandonar la casa.

“Capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera, me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar, nomás si les digo, ustedes se van a acordar de que si no pasa, me va a doler más”, añadió Gomita, dejando claro su estado emocional.

Weyyyy Gala y Agustín besuqueándose bien intenso con “Andar Conmigo” de fondo | Gomita bien atacada llorando por eso😂😂#LaCasaDeLosFamosos #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamosoMx2 pic.twitter.com/5vLxpxjwXd — Patricia Ernesta (@patynetaaaa) August 31, 2024

Su frustración continuó cuando mencionó: “Si no tengo corazón con la gente de afuera que es mi familia, y que hablo tanta m¡3.rda porque me han partido el corazón, vaya la put¡z* que voy a meter con la gente que acá adentro me han hecho sentir de la m¡e.rda”. Estas declaraciones, transmitidas en el 24/7 de ViX+, no pasaron desapercibidas.

Mamá de Gala Montes arremetió contra Gomita

La madre de Gala Montes, Crista Montes, no tardó en reaccionar ante los comentarios de Gomita, anunció en redes sociales que tomaría medidas legales. En un video compartido en su Instagram, Crista Montes arremetió contra la expayasita, criticando su aspecto físico y su comportamiento en las fiestas de la casa.

“Que la va a g0lp34r que porque es de Neza, yo sé que esa n@ca es banda... qué bueno que haya una amenaza, precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto”. Crista Montes

Además, Crista Montes lanzó un comentario despectivo sobre la apariencia de Gomita en relación a su rivalidad con Gala por Agustín: “No te van a elegir, estás f3it4”.

Mamá de Gala Montes se retracta de sus comentarios a Gomita y le ofrece una disculpa

Sin embargo, tras la salida de Gomita de ‘La casa de los famosos México’, Crista Montes decidió retractarse. En un gesto de conciliación, declaró:

“Mira, reconozco que Gomita acaba de salir y ya cambió la actitud. Retiro lo dicho. Me adelanto y pido una disculpa pública a Gomita. Es más, antes de que vea los videos”. Crista Montes

Mamá de Gala Montes retira lo dicho sobre Gomita / Instagram: @sargentomatute

Hasta el momento, no se ha revelado la razón exacta que llevó a Crista Montes a cambiar de opinión tan drásticamente, aunque se mantiene firme con el mensaje conciliador.