Itatí Cantoral recuerda su romance con Alexis Ayala: ¿La dejó plantada en el altar? Esto reveló la actriz

Itatí Cantoral volvió a abrir el baúl de los recuerdos para hablar de una de las historias más significativas de su vida personal. En una charla reciente con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi vida”, la actriz recordó su romance con el productor y actor Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México 2025.

La intérprete, conocida por su papel de Soraya Montenegro, habló de aquellos años en los que ambos vivían el inicio de sus carreras y mantenían una relación que, según ella misma, ¡la marcó profundamente!

¿Cómo fue la relación entre Itatí Cantoral y Alexis Ayala actual habitante de La casa de los famosos México?

El romance entre Itatí Cantoral y Alexis Ayala comenzó a principios de la década de los 90, cuando ambos eran jóvenes y daban sus primeros pasos en la televisión. Ella tenía apenas 16 años y él 26, pero según Cantoral la diferencia de edad no impidió que vivieran una relación intensa y muy mediática para la época. La actriz ha dicho que, desde el primer momento, se sintió atraída por Ayala y lo consideraba “guapo, encantador y hermoso”, al grado de verlo como “el amor de su vida”.

“Yo decía: ‘Lo amo, lo amo es el amor de mi vida es todo para mí’” Itatí Cantoral

Durante la entrevista, recordó que su noviazgo coincidió con su etapa de formación como actriz. En ese tiempo, Ayala ya empezaba a destacar como actor y productor, mientras ella cursaba estudios de actuación, lo que hizo que su vínculo se fortaleciera. Para Itatí, su relación con Alexis no solo fue sentimental, sino también una fuente de inspiración para adentrarse con más pasión en el mundo del espectáculo.

Alexis Ayala e itatí Cantoral / Captura de pantalla

¿Itatí Cantoral y Alexis Ayala se iban a casar? Esto reveló Itatí Cantoral

Itatí Cantoral sorprendió al revelar que, en ese momento, ambos tenían planes serios para llegar al altar. La actriz confesó que incluso compró un vestido de novia, pues estaban convencidos de dar el siguiente paso en su relación. Según relató, a los dos años de noviazgo la propuesta de matrimonio ya estaba sobre la mesa y la idea de formar una familia era algo que los entusiasmaba.

“Me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia y todo… él se quería casar conmigo a los dos años” Itatí Cantoral

Sin embargo, esos planes no se concretaron. La actriz contó que su padre, el fallecido cantautor Roberto Cantoral, intervino para hacerla reflexionar sobre su edad y la etapa de vida en la que se encontraba. En sus palabras, fue gracias a él que no se casó tan joven, ya que, según bromeó, de haberlo hecho. Esa decisión marcó el final de la relación, pero también evitó que la actriz se precipitara en un compromiso para el que, reconoce, no estaba lista.

“Era muy joven, él también. Gracias a mi papá no (nos casamos) porque si no, ya tendría 18 divorcios” Itatí Cantoral

¿Qué tipo de relación llevan actualmente Alexis Ayala e Itatí Cantoral?

Pese a que su romance terminó hace más de tres décadas, Itatí Cantoral y Alexis Ayala han mantenido un trato cordial. Aunque sus vidas tomaron rumbos distintos y ambos han formado familias con otras parejas, el respeto profesional sigue presente.

En distintos eventos del medio artístico, han coincidido sin problemas. El reciente ingreso de Ayala a La casa de los famosos México 2025 ha reavivado el interés por esta historia de amor, lo que llevó a Cantoral a recordar públicamente su relación.

“Fue una etapa importante de mi vida y la recuerdo con cariño” Itatí Cantoral