Itatí Cantoral exhibe a famoso, ex de una amiga suya, que se sobrepasó con su hija: “Lo corrí de mi casa”

En una entrevista para el programa Sale el sol, Itatí Cantoral reveló que presenció un momento delicado entre su hija y su maestro de canto, quien, según su testimonio, tuvo una conducta inapropiada. La actriz aprovechó el espacio para subrayar la importancia de proteger a los menores incluso en entornos aparentemente seguros, y además compartió que ella misma ha enfrentado propuestas abusivas en el medio artístico. ¿Quién es el sujeto? ¿Lo denunció?

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre el comportamiento indebido de un famoso hacia su hija?

En entrevista para el programa Sale el sol, Itatí Cantoral se mostró firme y clara al compartir una experiencia que pocos conocían: su hija menor de edad, fue víctima de un intento de abuso por parte de un maestro de canto que la estaba entrenando para un evento. La actriz narró con detalle cómo descubrió la conducta inapropiada y cómo reaccionó al momento.

“Mi hija tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, conocido, pero no voy a decir el nombre porque le dije que no lo quiero volver a ver”, dijo Itatí Cantoral, dejando claro que no expondría al supuesto agresor públicamente pero sí alertando sobre la gravedad del hecho.

El maestro en cuestión es nada menos que el exesposo de una amiga muy famosa, según lo que reveló Itatí y, además, es alguien que sería famoso en el medio artístico.

“Es exesposo de una amiga muy conocida, famoso, y le puso la mano en la pierna a mi hija mientras estábamos ensayando lo de la Guadalupana. Si no yo no lo hubiera visto (hablando de que pasó en su casa). Él le daba clases en línea y en ese momento, obviamente, lo saqué de mi casa”. Itatí Cantoral

Itatí Cantoral REVELA que un exesposo de una FAMOSA quiso SOBREPASARSE con su hija. ¿Cuál será la razón por la que NO quiso revelar quién era? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FMihJoW0ua — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 8, 2025

¿Cómo reaccionó Itatí Cantoral ante el abuso de un famoso hacia su hija y qué dijo la menor?

Itatí Cantoral fue contundente sobre la importancia de estar atentos a lo que sucede con los menores, incluso en espacios que parecen seguros, como una clase o ensayo.

“No pasó nada más, pero gracias a Dios yo estuve ahí. Mi hija de 14 años me dijo: ‘No pasa nada, me puso la mano para recargarse’”, explicó Itatí con tristeza y preocupación.

Sin embargo, Itatí no perdonó la acción y al presenciar la acción, actuó de inmediato y expulsó al maestro de su hogar para proteger a su hija.

Itatí Cantoral estrenará nuevo proyecto en TV Azteca / Facebook: Itatí Cantoral/ Facebook: Carlos Espejel

¿Ha sufrido Itatí Cantoral acoso en su carrera artística?

Además de hablar sobre la situación que vivió su hija, la actriz mexicana, Itatí Cantoral, se sinceró sobre las dificultades que también ha enfrentado ella en su carrera.

“Así como me ven muy cacheteada, también he tenido propuestas abusivas, pero yo siempre pongo el alto. Obviamente con temor, pero logro decir no”, confesó Itatí Cantoral, revelando que a pesar del miedo, ha sabido mantenerse firme ante situaciones de acoso o abuso de poder.

Es por eso que la actriz hizo un llamado a las familias para estar alertas y presentes en la vida de sus hijos, especialmente cuando se trata de actividades extracurriculares que involucran a adultos.

“Hay de todo tipo de maestros, un abuso de poder, un abuso en una empresa, pero lo más importante, chicos, en las familias”, finalizó Itatí, subrayando que la prevención comienza en el entorno familiar.

