¿Itatí Cantoral estalla contra Omar Chaparro por imitarla cantando “La guadalupana”?

Mientras en Estados Unidos vuelve a sonar el clásico navideño “All I want for christmas Is you” de Mariah Carey, en México tenemos a Itatí Cantoral y sus polémicas mañanitas a la Virgen de Guadalupe con “La Guadalupana”.

Recientemente, Omar Chaparro se volvió viral con una imitación a la interpretación de Itatí Cantoral cantando “La Guadalupana”.

Omar Chaparro imita a Itatí Cantoral cantando “La Guadalupana”

Durante el festival en León, Omar Chaparro decidió rendirle un homenaje con humor a Itatí Cantoral, interpretando la icónica canción “La Guadalupana”. La actuación, que incluyó gestos y movimientos característicos de la actriz, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Si bien muchos reconocieron la habilidad de Chaparro como imitador, varios internautas consideraron que la parodia fue un tanto irrespetuosa, sobre todo porque la canción tiene un carácter religioso muy importante para millones de mexicanos.

Itatí Cantoral / Redes sociales

¿Por qué Itatí Cantoral desafinó al cantarle a la Virgen de Guadalupe?

El momento polémico no es nuevo. En 2016, Itatí Cantoral interpretó “La Guadalupana” en la Basílica de Guadalupe y su versión se volvió viral, pero no por sus virtudes musicales, sino por lo desafinada que sonó.

La actriz explicó años después que no ensayó lo suficiente y esperaba tener más tomas para corregir posibles errores, pero la presentación se quedó tal cual.

Itatí Cantoral también confesó que estaba muy emocionada, casi en un “trance”, lo que la llevó a cantar con demasiada fuerza y fuera de tono.

Esto provocó que arrastrara palabras y lanzara algunos gritos que no estaban en la melodía original. En ese momento, surgieron rumores de que estaba ebria, los cuales ella negó rotundamente. Con los años, asumió el error con humor e incluso bromeó sobre los memes que se hicieron virales.

Años después volvió a cantar la canción de acompañada de su hija, demostrando que había aprendido de la experiencia.

Itatí Cantoral vuelve a cantarle a la Virgen / IG: @itatic_oficial

¿Cómo reaccionó Itatí Cantoral tras la imitación de Omar Chaparro?

Tras su reciente presentación en el musical “Mentiras, el musical”, Itatí Cantoral habló con los medios sobre la imitación de Omar Chaparro ¿se molestó con él?

“Ay no, me imitó muy mal. Veánlo. Le faltó el laaa… es un excelente imitador, pero le faltó eso”, dijo Itatí entre risas.

Con este gesto, Itatí Cantoral dejó claro que no le incomoda la imitación viral, ya que en entrevistas se ha reído de sí misma recordando aquel momento que en su momento admitió le provocó vergüenza.

Además, la actriz compartió que pronto grabará una canción con su hija titulada “Mi Virgencita Morena”, y adelantó que habrá un concierto el 14 de febrero en El Cantoral.

