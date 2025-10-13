Arranca la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?: Shiba Moon se despide y revela su identidad

Este domingo 12 de octubre se estrenó la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?, uno de los reality shows más esperados del año, donde talento, misterio y diversión se combinan para mantener al público al borde de sus asientos. La noche comenzó con el director Omar Chaparro dando la bienvenida a los investigadores y al público, quienes presenciaron un espectáculo lleno de música y color con la interpretación de De música ligera. La expectativa estaba al máximo, pues seis personajes se presentaron en los primeros duelos triples, y dos celebridades ya se enfrentaban a la posibilidad de ser desenmascaradas.

Los investigadores de la séptima temporada: Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras listos para descubrir quién se esconde tras las máscaras. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Quiénes fueron los participantes de la séptima temporada de '¿Quién es la máscara?’?

La séptima temporada del programa ¿Quién es la máscara? cuenta con un total de 18 celebridades ocultas bajo coloridos y creativos personajes. Los nombres de los participantes confirmados son:

Federico García

Metaliebre

mini-chang

Monsqueeze

Samurai

Luna Shiba

Tony Manguera

Bebé

Hieny Fer

Capi Bara

Carro Ñero

Maestro Bops

María Ovina

Nocturna

Sonny Hámster

Brillo rubí

Sonaja

Chupón y Bebé

Trópicoco

Cada personaje llegó al escenario con cápsulas que revelaron pistas sobre su vida, personalidad y trayectoria, buscando despistar a los investigadores mientras el público disfrutaba de números musicales llenos de energía y diversión.

¿Quién es la máscara? / Captura de pantalla

¿Quién fue el desenmascarado del primer programa de '¿Quién es La Máscara?’?

La primera celebridad desenmascarada de la temporada fue Shiba Moon, quien resultó ser Adamari López. Durante la deliberación, los investigadores hicieron varias suposiciones: Carlos Rivera apostó por Lyn May, JuanPa Zurita pensó en Karol Sevilla, Ana Brenda expresó a Ariadne Díaz o Ana Martín, y Anahí mencionó a una conductora del programa Hoy. Ninguno logró adivinar correctamente, lo que generó un momento de sorpresa y emoción cuando la actriz reveló su identidad.

Además, otros personajes que se presentaron en la primera emisión incluyen:



Tropicoco, quien comenzó la noche con un número de Conga de Gloria Estefan y fue salvado por el público.

y fue salvado por el público. Samurái, que interpretó Me Jalo de Fuerza Regida y Grupo Frontera, dejando pistas sobre su origen y personalidad.

Metaliebre, quien cerró la ronda con Cómo te atreves de Morat , mostrando energía y humor en el escenario.

, mostrando energía y humor en el escenario. Monsqueeze, que interpretó Ese vato no te queda de Carín León y destacó por su colorido físico y sentido del humor.

y destacó por su colorido físico y sentido del humor. Federico García, la simpática orca que cantó Livin’ la vida loca de Ricky Martin y compartió detalles de su vida personal.

La primera ronda estuvo llena de tensión y emoción, dejando al público con ganas de ver más sorpresas en las siguientes emisiones.

Adamari López / Captura de pantalla

¿Cuándo y dónde ver ¿Quién es la máscara?’?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 se transmite los domingos a las 8:30 pm por Las estrellas. Cada episodio promete duelos triples, personajes en riesgo de ser eliminados, y la intervención de los investigadores, quienes cuentan con el botón “sálvame” para salvar a sus favoritos.

Los panelistas de esta temporada son Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí, quienes junto con Omar Chaparro como conductor, analizan pistas, interactúan con los participantes y participan activamente en el desenmascaramiento de cada celebridad. El programa combina música, espectáculo y misterio, ofreciendo a los televidentes una experiencia interactiva donde incluso el público tiene el poder de salvar a sus personajes favoritos.

