¿Quién es la máscara? 2025 regresa: investigadores, personajes y todo lo que debes saber del estreno

El misterio, el glamour y la diversión regresan a la pantalla chica con el esperado estreno de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025, el programa que ha conquistado a millones de espectadores con su mezcla única de talento, intriga y espectáculo. Nuevos personajes enmascarados, coreografías impactantes y voces sorprendentes prometen mantener al público al borde del asiento mientras el jurado intenta descifrar qué celebridades se esconden detrás de los coloridos disfraces.

Con nuevos investigadores y más sorpresas que nunca, esta temporada llega lista para reafirmar por qué sigue siendo uno de los shows más queridos de la televisión mexicana. ¡Te contamos todos los detalles!

Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita muestran su entusiasmo por los nuevos personajes y la dinámica renovada de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Quiénes son los investigadores de ¿Quién es la máscara? 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? llega con una combinación explosiva de talento, carisma y energía. Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras serán los encargados de descubrir qué celebridades se esconden detrás de los impresionantes disfraces, convirtiéndose en los nuevos investigadores del programa que ha conquistado el corazón del público mexicano.

La gran novedad de este año es la incorporación de Ana Brenda Contreras, quien toma el lugar de Martha Higareda ,—ausente por embarazo— ,y regresa al show, pero ahora desde el otro lado del misterio.

“Estoy feliz, me siento como una niñita en un parque de diversiones. Tener un proyecto en el que haces lo que amas y te diviertes es un regalo”, compartió emocionada Ana Brenda durante la conferencia de prensa del programa de televisión, la cual se llevó a cabo hoy miércoles 8 de octubre y en la que TVNotas asistió.

¿Quién es la máscara? séptima temporada / FB: ¿Quién es la máscara?

La actriz recordó que en la temporada anterior fue ‘Ranastasia’, uno de los personajes más entrañables, y asegura que ahora su experiencia como exparticipante le permitirá detectar detalles que podrían escapársele a sus compañeros: “Empatizo con todos; espero descubrir algunos secretos que se les vayan”, dijo.

Carlos Rivera, uno de los favoritos del público, expresó su entusiasmo por seguir siendo parte de la familia del programa: “Yo ya formo parte de la escenografía de ¿Quién es la máscara?”, bromeó. “Esta vez es un lujo recibir a mi querida Ana Brenda. Cada temporada tiene una energía distinta, los personajes se renuevan, y eso hace que el programa siga siendo tan querido por la gente”, dijo.

Por su parte, Juanpa Zurita destacó el espíritu colaborativo y el compromiso del equipo con la audiencia: “Formar parte de este show es un privilegio. Es un programa hecho para el público, donde todos los que participamos lo hacemos con el corazón. Aquí no hay egos, solo ganas de entretener y de reconocer el trabajo impresionante de la producción y los artistas que se la rifan cada semana”.

Ana Brenda Contreras regresa al programa, pero ahora como investigadora, después de haber sido Ranastasia en la edición anterior. / Foto: IG/quieneslamascara

Carlos Rivera revela qué significa en su vida ¿Quién es la máscara?

Con la sinceridad que lo caracteriza, Carlos Rivera abrió su corazón al hablar de lo que significa para él formar parte de ¿Quién es la máscara?, el programa que lo ha acompañado en distintos momentos de su vida y que, asegura, le ha dejado aprendizajes y emociones profundas. El cantante recordó cómo llegó al proyecto en su primera temporada, cuando venía de grabar tres ediciones de La Voz y no tenía idea de lo que le esperaba.

“A mí me pasó que en la primera temporada veníamos de hacer tres temporadas de La Voz, y muchos me molestaban con que conocía a todo mundo. Me dijeron: ‘Perfecto, te necesito a ti para este programa’. Nadie sabía de qué se trataba y me explicaron que necesitaban a alguien que supiera de teatro, cine y televisión. Eso fue lo que me ayudó mucho a hacer ese primer programa” Carlos Rivera

El intérprete de ‘Que lo nuestro se quede nuestro’ confesó que, aunque al principio estaba lleno de trabajo, el proyecto lo marcó profundamente. “Esa vez estaba como nunca de ocupado, pero lo disfruté tanto que al año siguiente dije: ‘Yo hago ese programa’. Y fue bien difícil porque estaba de gira, viviendo aquí y allá”, recordó.

Durante la pandemia, el reality tomó un significado aún más especial para él. “Ese año fue como si me hubiera salvado de algo. Le agradecí mucho a la vida que existiera un programa así en un momento tan complicado”, expresó. Conmovido, también reveló que ¿Quién es la máscara? lo ayudó a sobrellevar uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre. “A la semana ya estaba en el foro grabando. Casi casi me obligaba a reírme, a salir y olvidarme un poquito de la tristeza que estaba viviendo”, contó.

Carlos Rivera aseguró que este show tiene un valor emocional y humano muy grande: “Es un programa al que le tengo mucho agradecimiento desde el corazón. No pretende nada más que entretener y divertir. El único morbo es saber quién está detrás de esa máscara y en estos tiempos es necesario tener programas como este”.

El estreno de ¿Quién es la Máscara? 2025 será con más misterio, diversión y talento que nunca. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Quiénes son los nuevo personajes de ¿Quién es la máscara? 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 llega con un desfile de personajes tan coloridos como enigmáticos, cada uno con una historia, una voz y una personalidad que promete confundir hasta a los investigadores más experimentados.

Desde criaturas tiernas hasta figuras misteriosas y extravagantes, esta nueva edición del reality show reúne a 18 concursantes dispuestos a defender su identidad a toda costa. Entre luces, pistas y presentaciones espectaculares, el público intentará adivinar quién se esconde detrás de cada máscara. Estos son los personajes de esta temporada, ordenados alfabéticamente:



Bebeeee

Bops

Capibara

Carro Ñero

Federico García

Hieny Fer

Maestro

Manguera

María Ovina

Metaliebre

Mini Chang

Monsqueeze

Nocturna

Samurai

Shiba Moon

Sonaja, Chupón y Bebé

Tony

Tropicoco.

¿Cuándo es el estreno de ¿Quién es la máscara? 2025? y dónde ver EN VIVO?

El misterio volverá a apoderarse de la televisión mexicana este domingo 12 de octubre, cuando se estrene la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 a través de Las estrellas tras el final de La casa de los famosos México 2025.

El exitoso reality show promete una noche llena de sorpresas, música y emoción, con nuevos personajes que harán todo por ocultar su identidad y un panel de investigadores listo para descubrirlos.