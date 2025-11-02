Critican a Omahi, de La granja VIP 2025, por malos hábitos y piden que se desparasite ¿por lombrices?

Omahi, participante de La granja VIP 2025, se convirtió en el centro de atención luego de que usuarios en redes sociales pidieron que se “desparasite” debido a su comportamiento dentro del reality show.

Los comentarios surgieron tras varios ‘malos hábitos’ que el público criticó, generando una ola de reacciones, memes y debates entre los seguidores del programa.

Omahi en el centro de la polémica de La granja VIP: usuarios exigen desparasitación inmediata. / Foto: Redes sociales

¿Por qué piden que Omahi, de La granja VIP 2025, se desparasite?

Usuarios de redes sociales han viralizado imágenes y videos de Omahi, participante de La granja VIP 2025, en los que se le ve rascándose partes íntimas en varias ocasiones durante el programa.

Estas escenas generaron comentarios y reacciones de todo tipo, convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores del reality show.

Las publicaciones no han pasado desapercibidas y han dado pie a memes, debates y críticas sobre su comportamiento frente a las cámaras. La situación ha aumentado la visibilidad de Omahi dentro del programa, aunque también ha provocado cuestionamientos sobre la manera en que algunos concursantes manejan la convivencia y la exposición pública.

Entre los comentarios más repetidos, los usuarios cuestionan la higiene y las actitudes de Omahi, mientras otros toman el tema con humor:



“¿Puedo pedir una cámara? Exijo de la manera más atenta que los camarógrafos de La granja VIP ya NO enfoquen a Omahi cada que se rasque la col**, es molesto y asqueroso. Manden al médico.”

“Omahi trae más lombrices en la col** que fandom.”

“Bueno, confirmado: a Omahi le pica la col** no por lombrices, sino porque no se la lava.”

“El Omahi debería agradecerle a sus lombrices y a las rascadas de 🍑 que se da todo el día, porque solo así ha dado algo de qué hablar.”

“Es importante desparasitar a Omahi, me preocupa que le pegue las lombrices a los animalitos.”

“Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices, Omahi.”

“No mam*n... Omahi, ¿tiene voz? Pensé que Jumanji solo tenía lombrices.”

“El Omahi sí anda con lombrices, se anda rascando la col* y las axilas.”

Mientras que Ferka, panelista de La granja VIP 2025, destacó sobre el tema que Omahi “sí tiene actividad, yo lo veo echado. Estoy preocupada, hay que llamarle a un doctor, que lo desparasiten, es preocupante eso que está sucediendo con él, va a infectar el baño de los demás”.

Los malos hábitos de Omahi en La granja VIP 2025 no pasaron desapercibidos por los internautas. / Fotos: Redes sociales

🗯️ FERKA QUIROZ MUY PREOCUPADA por OMAHI, pide que lo desparasiten ‼️



“Hay que llamar a un doctor para que lo desparasite, es preocupante, va a infectar el baño de los demás” 😭#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #Ferka #omahi pic.twitter.com/8SH0zm0rOA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

Polémicas de Omahi en La granja VIP 2025

Omahi, participante de La granja VIP 2025, se encuentra en medio de una polémica generada por los internautas. Usuarios de redes sociales lo han criticado por no participar activamente en las dinámicas del reality y por no generar contenido que destaque dentro del programa, llegando a catalogarlo como un “mueble”.

Los comentarios y reacciones han crecido en distintas plataformas, donde los seguidores del show cuestionan su actitud y la falta de iniciativa frente a los retos y actividades del programa. Esta situación ha colocado a Omahi en el centro de la conversación digital, donde cada movimiento suyo es observado y comentado.

Omahi es criticado por su poca participación en las dinámicas de La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Omahi, participante de La granja VIP 2025?

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, conocido como Omahi, nació el 12 de diciembre de 1994 y se ha consolidado como creador de contenido verificado en TikTok. Su cuenta, en la red social china

reúne más de 31 millones de seguidores y se centra en sketches, lip-syncs, bailes colaborativos y otros formatos de entretenimiento digital.

Omahi inició su carrera en redes sociales mostrando su fotografía altamente estilizada en Instagram, lo que le permitió ganar visibilidad y participación en programas de televisión.

Durante cinco años estudió derecho antes de dedicarse de manera profesional a la creación de contenido. Uno de sus videos más destacados fue publicado en mayo de 2021, cuando un clip con una muñeca se volvió viral y acumuló más de 20 millones de reproducciones.

Porfa ya desparasiten al jumanji, que entre Vermox de patrocinador o algo. El wey está a un paso de bajarse los pantalones para rascarse 🤣🤣🤣#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/PFMvbkyYgx — Jody🌿 (@JodyAndTheDevil) October 22, 2025

