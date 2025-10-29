Manola Díez afirma que sus hermanos la abandonaron en la bancarrota, pero un familiar la desmiente

Recientemente, se vivió uno de los momentos más emotivos dentro de ‘La granja VIP’. Los participantes se juntaron en la fogata y vieron algunas fotos de su infancia, al mismo tiempo que contaban algunas anécdotas. Una de las más comentadas en redes sociales fue la que dio Manola Díez.

Y es que la exconductora de ‘Otro rollo’, Manola Díez, dijo, entre otras cosas, que muchos familiares, incluyendo hermanos, se alejaron de ella cuando no tenía dinero. Entre lágrimas, comentó que esa fue una de las experiencias más tristes de su vida. No obstante, aparentemente, la famosa habría mentido. Al menos, eso es lo que dijo una persona que asegura ser familiar de ella.

Manola Díez / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Quién es el capataz y el primer nominado en La granja VIP 2025 HOY, lunes 27 de octubre?

¿Qué dijo Manola Díez sobre su familia en ‘La granja VIP’?

Manola Díez abrió su corazón y mencionó que, si bien sus padres la quisieron mucho, vivió muchas carencias económicas durante su infancia, pues eran 11 hermanos y sus papás tenían que trabajar mucho para poder darles de comer.

Debido a todo lo que sufrieron, siempre pensó que tenía una gran relación con sus hermanos: “Pensé que eran mis mejores amigos”. No obstante, con el pasar de los años, las cosas se fueron desgastando y, actualmente, solo se habla con uno de los siete hermanos que aún le quedan con vida. Y es que, según su versión, los que la rechazan lo hacen por dinero.

Manola Díez “Me dejaron de hablar cuando me divorcié, cuando mi hijo tuvo un accidente y tuve que salir de mi trabajo para atenderlo. No me arrepiento, pero se puede decir que, cuando me quedé pobre, ellos dejaron de hablarme con cualquier pretexto. Me dolió en su momento”

Recalcó que, para sus hermanos, ella solo era importante por estar casada con un “hombre de dinero” y “tener un trabajo exitoso”. También señaló que los hermanos que la dejaron de lado se “pusieron de acuerdo” para excluir a su hijo.

En cuanto a la relación con su madre, indicó que era buena, pero que, debido a sus “ideologías”, la educación que le dio la limitó mucho en su momento.

Manola Díez / Redes sociales

Lee: Fabiola Campomanes, participante de La granja VIP, llora al recordar desgarrador momento; su hermano murió

¿Manola Díez mintió sobre sus hermanos en ‘La granja VIP’?

Tras lo dicho por Manola Díez en ‘La granja VIP’, el periodista Michelle Rubalcava compartió el testimonio de un hombre que se dijo ser “familiar” de la actriz. Si bien le pidió que no difundiera su identidad, le suplicó que “desenmascarara” a Manola.

“Él me dijo: ‘Lo que está diciendo ahí, Manola, son puras mentiras. Solo te quería platicar que yo jamás he escuchado que ellos (sus hermanos) hablen mal de ella, como Manola está diciendo. Solo han dicho que las cosas están difíciles por ahora’”, expresó.

El presunto familiar también resaltó que la mamá de Manola era una persona “educada”, negando así que sea una persona con “ideologías antigüas”, y considera que sus declaraciones forman parte de su “estrategia” para ganar la competencia.

“(Expresó): ‘Solamente quería comentar esto. Manola no está diciendo la verdad. Nadie habla mal de ella. La queremos y la amamos, creo que es una estrategia”, resaltó.

¿Qué ha dicho la familia de Manola Díez sobre sus declaraciones en ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, ningún familiar de Manola Díez se ha pronunciado acerca de la presunta mala relación que tendrían con la actriz. En tanto que su mamá, doña Aurora, grabó un video agradeciendo el apoyo que le han dado a su hija.

“Hola estimado público, soy la mamá de Manola. Quiero agradecer infinito a todas las personas que han estado votando por mi hija y proporcionándole toda esa benevolencia en base a votar por ella. Un saludo afectivo y mi bendición”, declaró.

Mira: Mauricio Castillo destapa fuertes ataques de Manola Diez y asegura que ella ¡necesita terapia!