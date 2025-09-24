Manola Díez confirma su salida de ‘Escápate conmigo’ tras ventilarse que explotó durante las grabaciónes

Manola Díez ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Luego de que trascendiera que la despidieron del programa ‘Escápate conmigo’ por explotar con sus ahora excompañeros durante las grabaciones, rompe el silencio y lo confirma. ¡Solo la verdad! ¿qué dijo?

Manola Díez / Redes sociales

¿Cuál fue el pleito que Manola Díez habría tenido en las grabaciones de ‘Escápate conmigo’?

Una fuente cercana a la producción de ‘Escápate conmigo’ contó en exclusiva para TVNotas que el conflicto comenzó después de que Manola Díez llegara tarde a una de las grabaciones que se estaban realizando en Aguascalientes.

La conductora se enojó luego de que el conductor Oscar Medellín le recalcara su tardanza. De acuerdo con el testimonio de nuestra fuente, esto la puso de malas y comenzó a tener actitudes sumamente negativas.

“Al pasar las horas comenzó a estar de malas y dijo cosas nada gratas de donde estaban grabando. Fue muy complicado. Cualquier cosa la hacía explotar”, narró.

A raíz de esto, Paco Lalas, quien produce el programa de Multimedios, decidió correrla. Según cuentan, Manola se sintió muy triste por esto, ya que estaba muy entusiasmada por este proyecto.

“Nos enteramos de que él le explicó que era muy difícil que siguiera. Que lamentaba mucho que las cosas no se hubieran dado bien, pero que siempre contaría con su amistad. A ella ya no la volvimos a ver. Nos dijeron que se puso triste, porque le entusiasmaba el proyecto. Aunque tiene una vida acomodada, a ella lo que le llena es trabajar. Finalmente, ya no se transmitió lo que Manola hizo”, recalcó.

Manola Díez en Escapáte conmigo / Redes sociales

¿Qué dijo Manola Díez sobre su despido de ‘Escápate conmigo’?

Tras mucho hermetismo, Manola Díez rompe el silencio y confirma que quedó fuera del programa ‘Escápate conmigo’. Al preguntarle el motivo, no quiso ahondar en detalles y simplemente aclaró que no había sido por pelearse con su marido durante las grabaciones, como mucho se especuló en su momento.

También dejó claro que no estaba molesta con Paco Lalas. Incluso, le agradeció por haberle dado la oportunidad, señalando entender que, en ocasiones, “las cosas no se dan”.

“Él (Paco Lalas) es un tipazo. Yo le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta, que él dice que yo tengo una chispa increíble. Él es un gran ser humano. Lo considero mi amigo. Le agradezco la oportunidad. Sin embargo, entendió que, a veces, las cosas, cuando no se dan, no se dan” Manola Díez

Si bien no quiso hablar sobre cuáles serán sus próximos planes en el ámbito laboral, se dejó ver muy tranquila ante todo esto y señaló que ahora se enfocará en otras cosas.

¿Cuáles han sido las polémicas de Manola Díez?

Pese a ser una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, Manola Díez se ha visto involucrada en varias polémicas que, para muchos, también le han dado fama de ser “problemática”. Aquí te dejamos algunas de las más conocidas:

Rumores de presunta adicción a la bebida: En su momento, se llegó a especular que la presentadora tenía problemas con el alcohol. Esto, después de que diera entrevistas en un aparente estado de ebriedad. Manola ha negado esto, asegurando que hizo una “promesa religiosa” para evitar tomar bebidas alcohólicas, aunque sí ha reconocido que, en ocasiones, toma una copa de vino.

Pelea con Roberto Tello 'el Coreano' : Durante su participación en 'Hotel VIP', Manola Díez acusó a Roberto Tello 'el Coreano' de haberla insultado y agredido. El actor negó estos señalamientos.

Pelea con compañera en 'Teatro en breve': Durante su participación en 'Teatro en breve', obra producida por Paco Lalas, la actriz Anyolina Broy afirmó que Manola le dio una cachetada sin motivo aparente. La conductora admitió el hecho, pero ofreció una versión diferente; sostuvo que su excolega fue quien la provocó.

Reencuentro con Otro rollo: Pese a que Manola Díez pidió estar en el reciente reencuentro de 'Otro rollo', no fue incluida. De acuerdo con Yordi Rosado, se debió a que solo querían incluir a los miembros "más representativos".

