Kim Shantal vs Manola Díez: la influencer acusa a la actriz de ignorar y maltratar a su mamá ¿hubo pleito?

La final de La granja VIP México cerró con todo: triunfo, emociones y… pleitos fuera del corral. Kim Shantal alzó la voz y acusó a Manola Díez de haber tratado mal a su mamá. Además, la influencer recordó el encontronazo que ambas protagonizaron durante una dinámica, donde tuvieron que intervenir para separarlas. Aquí te contamos qué se dijo, qué pasó y cómo terminó el escándalo.

¿Qué pasó realmente entre Kim Shantal y Manola Díez dentro de La granja VIP México?

El pleito entre Kim Shantal y Manola Díez se encendió dentro de La granja VIP México durante una dinámica grupal. La discusión arrancó cuando Kim, con tono firme, respondió a un reclamo de Manola. Según el relato, Manola cuestionó: “a ver, no sé de qué hablas”, y de inmediato la influencer contestó: “¿dije Manola?”. Ese cruce no se quedó ahí: la tensión subió y Kim lanzó la frase que encendió aún más los ánimos: “¿quieres que me ponga como tú?”, señalando que estaba recibiendo un trato agresivo.

La situación escaló al punto que Kike Mayagoitia tuvo que intervenir para separarlas en pleno corral del reality. En el calor del intercambio, Manola habría acusado a Kim de que “no hace trampa para ganar”, mientras que Kim le llamó “una llorona”. El tono, las miradas y las palabras dejaron claro que la relación entre ambas ya estaba rota y que el conflicto trascendió la competencia.

Tras el choque, Manola se sinceró con Fabiola Campomanes, asegurando que ya no confiaba en Kim. La actriz lanzó una de las frases más comentadas del enfrentamiento: que veía a la influencer “falsa como en billete de 3 pesos”, y la acusó de “jugar con lástima” usando estrategia de víctima para avanzar. Para Manola, esa supuesta hipocresía y manipulación eran imperdonables, especialmente después de que Kim criticara que se hicieran alianzas con gente que previamente les había dado la espalda.

Manola Diez pelea con Kim Shantal y amenaza a César Doroteo en La granja VIP. “Tengo vatos que se lo madr*an” / IG: lagranjavipmx, redes sociales y canva

¿Manola Díez ignoró y maltrató a la mamá de Kim Shantal en la final de La granja VIP México?

Más allá del pleito en el corral, Kim Shantal denunció un episodio fuera del juego que la tocó en lo personal: malos tratos hacia su mamá durante un día de prensa de La granja VIP México. Invitada a Ventaneando, la influencer compartió su molestia y dejó una cita que se volvió clave en la conversación:

Kim Shantal “Hay personas que, a pesar de su experiencia en realities, siguen llevando eso a la casa y que no tratan mal a los participantes, si no a la familia de los participantes como que ignorarlos, voltearles la cara… Manola ignoró a mi mamá y le estuvo dando la espalda ignorándola en todo un día de prensa y eso a mí me parece… Mi mamá es muy inteligente para intuir que alguien está siendo grosera o es despistada.”

Manola Díez / Redes sociales

Según su versión, su mamá percibió claramente el desprecio, algo que Kim no estuvo dispuesta a pasar por alto, especialmente después de todo lo vivido dentro del reality show.

Hasta el momento, Manola Díez no ha respondido a la acusación de Kim Shantal, pero todo indica que su reacción podría llegar muy pronto.

¿Hubo más enfrentamientos, tensiones y malos tratos en la gran final de La granja VIP México?

La acusación de Kim Shantal no fue el único momento incómodo que se vivió durante la final de La granja VIP. La Bea también reveló que, al salir del reality, no tuvo un buen recibimiento por parte de Fabiola Campomanes, quien presuntamente mostró una actitud fría y distante con ella.

A pesar de esto, la Bea se mostró abierta al diálogo y aseguró que estaría dispuesta a tener un encuentro privado con Fabiola para arreglar sus diferencias fuera de los reflectores. “Es una persona que dentro del reality le agarré mucho cariño, conecté mucho con ella”, comentó, dejando claro que aún había disposición para limar asperezas.

Fabiola Campomanes habla de la agresión a la Bea en La granja VIP. / Captura de pantalla

¿La granja VIP tendrá una segunda temporada en 2026?

Durante la gran final de La granja VIP 2025, la producción sorprendió al público al anunciar oficialmente que el reality tendrá una segunda temporada titulada “La granja 2026”. El anuncio se realizó en los últimos minutos del programa, confirmando que el formato regresará tras una primera edición marcada por polémicas, estrategias y enfrentamientos.

Aunque el regreso está asegurado, la producción no ha revelado la fecha exacta de estreno ni los nombres de los nuevos participantes, lo que ha generado especulación entre los seguidores. Por ahora, solo se sabe que TV Azteca apostará nuevamente por la combinación de celebridades, retos y convivencia que definió el éxito de la primera temporada, dejando a la audiencia con altas expectativas para el 2026.