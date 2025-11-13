Manola Diez pelea con Kim Shantal en La granja VIP; ¡la actriz hasta amenazó a César Doroteo! VIDEO

La tensión en La granja VIP alcanzó niveles máximos esta mañana cuando la actriz Manola Diez protagonizó un fuerte enfrentamiento con Kim Shantal y César Doroteo durante una dinámica por un electrodoméstico. Lo que parecía una competencia amistosa terminó en gritos, amenazas e intensas confrontaciones. Lo grave para muchos llegó con un polémico comentario de Manola. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué dinámica se realizó hoy 13 de noviembre en La granja VIP?

Dentro de La granja VIP hay una serie de dinámicas y actividades que día con día los granjeros tienen que cumplir para poder obtener una recompensa o beneficio, así como el presupuesto para la comida de la semana. Hoy se llevó a cabo una de esas actividades, pero la controversia llegó cuando menos lo esperaban los granjeros.

Todo comenzó cuando los granjeros y peones fueron citados a realizar una actividad que, de cumplirse, tendrían como premio un electrodoméstico para sus labores diarias.

La dinámica consistía en un juego en el que cada una de las celebridades tenían que buscar esferas a lo largo y ancho de toda la granja para poder recolectarlas. Todos participaron, pero un momento de alta tensión enfrentó a algunos de ellos.

Dinámica La granja VIP 13 de noviembre / IG: lagranjavipmx

¿Por qué Manola Díez y Kim Shantal se pelearon en La granja VIP?

La discusión en La granja VIP comenzó mientras los granjeros y peones participaban dicha dinámica de recolección de esferas. Al coincidir en el corral de las gallinas, César Doroteo le preguntó a Manola si estaba molesta con quienes la habían nominado un día antes. La respuesta de la actriz fue negativa, pero su reacción posterior evidenció lo contrario: inmediatamente se dirigió a quejarse con Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

“ El pendej* este desde ayer me está cag... el palo ”, dijo en tono molesto Manola.

Lo realmente grave para muchos internautas que ya han reaccionado al clip, fue cuando Díez aseguró que saliendo del reality, existe gente que podría “golpear” a César Doroteo en caso de pedírselo:

Afuera tengo vatos que se lo madr*an, se está metiendo con una mujer, que ya le baje. Yo vine por la esta (esfera) y se metió como desesperado. Se siente muy ching*n porque lo están apoyando los otros. Manola Díez

Y la cosa continuó, en un segundo clip, se ve a Kim Shantal diciendo lo siguiente: “ Le quitan lo divertido a todo esto porque al final es un juego. A mí no me importa ganar, pero soy competitiva. (...) Dejen de andar sembrando su veneno ”, afirmó Kim.

Tras dicha declaración, Manola Díez hizo acto de presencia y respondió el comentario al aire lanzado por Kim, aunque presuntamente no había sido lanzado hacia ella directamente:

“ No sé de qué hablas, yo no la necesito más que tú ”, gritó Manola. La conversación escaló rápidamente en insultos: Kim respondió llamándola “pinch* llorona” y “pinch* vieja enfadosa”, mientras Manola no dejaba de insistir en su enojo.

Kim.— “Pues mírate en un espejo, mírate en un espejo”

Manola Díez.— “Yo no tengo que hacer trampa”

Kim.— “Pues parece de tanto que chillas”

Manola Díez.— “Tú te crees más que nadie”

Kim.— “Ay, no mam*s por Dios, soy la única que te ha defendido y mira con quien terminaste, con el que te traicionó”.

La fuerte pelea finalizó cuando Kike Mayagoitia decidió acompañar a Kim hacia otro lado para evitar que la situación escalara aún más.

¿Quiénes nominaron a Manola Díez en La granja VIP en la quinta semana?

El conflicto de Manola Diez en La granja VIP parece ser respuesta a la reciente nominación que sus demás compañeros le otorgaron. Lo anterior pudo haber influido en los recientes roces con distintos granjeros, aunque mantiene una tregua estratégica con Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

El miércoles 12 de noviembre hubo una gala de nominación en La granja VIP un tanto diferente, pues una ruleta cambió el rumbo de las votaciones, eso sí, no modificó la primera selección de los granjeros. Aquí los famosos que votaron por Manola:



La Bea,

Lis Vega,

Alberto del Río ‘el Patrón’,

César Doroteo ‘Teo’,

Sergio Mayer Mori y,

Fabiola Campomanes.

Aún no se sabe si habrá alguna sanción tras el altercado y las amenazas lanzadas.

