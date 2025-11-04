Filtran la foto más candente del calendario de La granja VIP, este granjero posó como Dios lo trajo al mundo

El pasado viernes, los participantes de “La granja VIP” recibieron una noticia que los llenó de entusiasmo: su presupuesto semanal aumentaría del 50% al 70%, pero tendrían la oportunidad de subir un 10% más gracias a la realización de un calendario. La producción los retó a poner toda su creatividad a prueba en la elaboración del esperado calendario de “La granja VIP”, una actividad que prometía risas, compañerismo y, por supuesto, algunas imágenes inolvidables.

¿Cómo crearon el calendario del 2026 en La granja VIP?

El sábado, el “tío Pepe” de La granja VIP reunió a los granjeros en el corral principal para explicarles las reglas del reto. Divididos en dos equipos, cada grupo debía idear y producir sus propias fotografías para ilustrar los doce meses del año, con el campo y los animales como escenario natural. La consigna era clara: usar el ingenio, la imaginación y, sobre todo, la actitud.

Este granjero posó sin ropa para el calendario de La granja VIP / Redes sociales

El resultado fue un calendario muy divertido que fue compartido en redes sociales. Algunos optaron por el humor y la ternura, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para mostrar su lado más atrevido.

Entre las más comentadas se encuentran las de Lolita Cortés, quien protagonizó una postal encantadora junto a la vaca Jacinta, y la divertida imagen de Manola, posando con una gallina sobre la cabeza y Adame con uno de sus exóticos trajes.

Sin embargo, la temperatura subió con las fotos de Lis Vega, Kim Shantal, Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, “el Patrón” y Kike Mayagoitia, quienes se robaron las miradas por su seguridad y sensualidad frente a la cámara sin perder el toque granjero.

Teo protagoniza la foto más candente del calendario de La granja VIP

Pero quien realmente sorprendió fue Teo González, al protagonizar la imagen más comentada en La granja VIP —y quizás la más atrevida— del calendario. En la foto filtrada por la cuenta de La granja VIP como imagen no oficial porque no fue la elegida, el granjero aparece como Dios lo trajo al mundo, recostado sobre el pasto, cubierto únicamente con una pequeña toalla blanca y rodeado de pétalos de rosa. Su pose artística, inspirada en el mes de junio, dejó a más de uno sin palabras.

La postal de Teo Gónzález se volvió viral en cuestión de horas y desató toda clase de reacciones entre los seguidores del programa. Mientras algunos aplaudieron la audacia y creatividad del participante, otros se mostraron sorprendidos por el nivel de sensualidad del proyecto.

Comentarios en redes sobre la foto atrevida de Teo.

“Amamos que Teo sea la portada de este carrusel.”

“Teo todo qué ver.”

“Ay Teo, siempre te vi bien.”

“Qué oso con Teo.”

“Quienes seguimos y conocemos a Teo, sabemos perfectamente que esa es su esencia. Esa foto lo representa.”

“Me encanta Teo viviendo la fantasía de ser portada de un calendario.”

