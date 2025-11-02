Ferka estalla contra Sandra Itzel en Venga la alegría por acusar a Lis Vega de causarle una crisis emocional

Sandra Itzel fue invitada a “Venga la alegría: Fin de semana” para hablar de su experiencia en “La granja VIP” tras convertise en la segunda eliminada del reality.

Sin embargo, la charla se tornó en una acalorada discusión, en la cual Pedro Prieto y Ferka pararon en seco a Sandra Itzel por una acusación contra Lis Vega, asegurando que ella le provocó una crisis emocional al intimidarla y hacerle saber que no la soportaba, solo porque no le gustaba su personalidad ni le creía su supuesto personaje.

Ferka y Sandra Itzel se pelean en Venga la alegría. / Redes sociales

Checa: ¿Adrián Di Monte tacha de mentirosa a Sandra Itzel? El actor asegura: “Violento nunca he sido”

¿Qué pasó entre Ferka y Sandra Itzel en “Venga la alegría: Fin de semana”?

Durante la intensa discusión en “La granja VIP, Pedro Prieto y Ferka no dudaron en interrumpir a Sandra Itzel, luego de que esta atribuyera a Lis Vega el hecho de haberla sumido en una crisis emocional dentro del reality.

El momento se dio cuando Sandra mencionó: “El código rojo es cuando estás en una crisis emocional; Lis me metió en una crisis emocional. Ella sí puede hacerme bullying...”, lo que desató la intervención de Pedro Prieto, quien intentó mediar en la situación.

“Espérame tantito, tengo que pararte ahí. No puedes decir que la otra persona te metió en un estado emocional. Tienes que asumir que tú permitiste entrar en ese estado emocional, no meter a Lis como culpable”, explicó Prieto, generando un momento de tensión entre las participantes.

Ferka y Sandra Itzel se pelean en Venga la alegría. / Redes sociales

Sandra respondió inmediatamente: “Ok, yo lo permití, ya lo dije”, reconociendo que, de alguna manera, ella tenía responsabilidad sobre su reacción emocional. Sin embargo, la situación no quedó ahí.

Ferka fue directa en su crítica y ofreció un consejo contundente: “Como mujer violentada, mi consejo es resiliencia. Nadie es responsable de nada; tú eres responsable de controlar tus emociones y no darle el poder a gente que dices que no te importa, porque, al contrario, le estás dando toda la importancia”.

Checa: Sandra Itzel contrajo una terrible enfermedad durante su estancia en ‘La granja VIP’: “Me dop... un poquito”

¿Qué pasó entre Ferka y Sandra Itzel en La granja Vip?

Lis Vega contó que todo comenzó cuando tomó por error una toalla que pertenecía a Sandra

Luego, Sandra acusó a Lis de haberla empujado cuando se cayó un vaso de agua, lo que Lis negó rotundamente. Además Sandra Itzel aseguró sentirse excluida por Lis Vega.

Después, Lis fue muy clara y directa y en plena gala y frente a todos le dijo a Sandra Itzel:

“No la quiero en mi vida. Para mí es falsa, no para los demás, pero para mí sí lo es”.También manifestó que duda de la autenticidad de Sandra y que no quiere fingir armonía cuando no la siente. Añadió que Sandra tiene una ‘vibra negativa’ y que no desea compartir momentos con ella.

Sandra, por su parte, sugirió que el conflicto podría estar influenciado por su exesposo, Adrián Di Monte, quien es amigo cercano de Lis Vega. Según Sandra, Lis podría estar actuando por lealtad a Adrián, lo que añade una capa personal al conflicto

Además, Sandra nominó directamente a Lis Vega en una gala, diciendo:“Quisiste apagar mi brillo, hoy te digo Lis, que Dios cree en mí, y que el público cree en mí”.

Checa: ¿Rey Grupero enamorado de Sandra Itzel? Eliminada de ‘La granja VIP’ revela que “intentó ligársela”