Filtran al eliminado de La granja VIP este 2 de noviembre, ¡este participante podría despedirse hoy!

Este viernes, los ánimos“La granja VIP” se pusieron tensos después que Sergio Mayer Mori decidió salvar a Manola Díez de la nominación. Sin embargo, al hacerlo, recibió la indicación del conductor de que solo podía nominar a los peones.

¿Qué pasó en el viernes de traición de La granja VIP?

Debido a que el desempeño de los peones no había sido el mejor en “La granja VIP”. El conductor informó que solo podría nominar a uno de ellos, excluyendo a Eleazar Gómez, porque este ya estaba nominado.

Esto no agrado a Sergio Mayer Mori, quien mostró su inconformidad con la decisión de la producción y se negó a elegir a algún nominado.

“Entendí las palabras, pero no entiendo esto. Pues aquí nos vamos a quedar. No entiendo por qué cambian las cosas en el último momento, cuando uno ya tiene sus decisiones y cuando los peones sí hicimos nuestro trabajo”, expresó Sergio Mayer Mori desde su inconformidad.

Manola Diez

¿Quiénes están nominados en La granja VIP?

Ante su negativa, el conductor del “La granja VIP” a aclaró que había recibido un mensaje de la producción de último momento, donde se le informaba que si Sergio no escogía a ninguno de los peones, ambos serían enviados directamente al cuadro de nominados.

Por esta razón Kike Mayaogoitia, Omahi se sumaron a la placa de nominados con Lis Vega y Eleazar Gómez.

Con el peculiar giro del juego, Manola Díez hereda sus votos a Omahi y Kike Mayagoitia, quienes ahora deberán dividirlos y enfrentarse en la competencia contra Eleazar y Lis Vega, esto podría ser una desventaja para ellos, pero todo dependerá de que los fans de ambos se pongan las pilas para votar para salvarlos.

Omahi

La granja VIP: Filtran al posible eliminado de este 2 de noviembre

Como ya es costumbre, la encuesta semanal de Vaya Vaya en Facebook refleja la tendencia del público sobre quiénes son los favoritos para permanecer en “La granja VIP”.

Este fin de semana, los resultados muestran una clara preferencia por Eleazar Gómez y Lis Vega mientras que Kike Mayagoitia y, en último lugar, Omahi, aparecen con menos apoyo para ser salvado.

Según la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, con un total de 23 mil votos, los resultados hasta el termino de esta nota, son los siguientes:



Eleazar Gómez: 35% de los votos

Lis Vega: 33% de los votos

Kike Mayagoitia: 28% de los votos

Omahi: 4% de los votos

Esto coloca a Omahi entre los participantes con aparentemente menos apoyo en “La granja VIP”, por lo que podría ser eliminado este domingo. Sin embargo, es importante señalar que esta encuesta refleja únicamente una tendencia, mientras que en el reality real participan alrededor de millones de personas que tienen 10 votos para usar por día.

