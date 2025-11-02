Los granjeros viven el momento más triste de La granja VIP 2025; entre lágrimas y dolor ¡no pudieron más!

Durante una emotiva dinámica dentro de La granja VIP 2025, Lola Cortés y César Doroteo no pudieron contener las lágrimas.

Ambos participantes protagonizaron un momento de gran carga emocional al recordar sus experiencias personales y no pudieron evitar llorar.

Los participantes de La granja VIP vivieron un momento de unión y reflexión al dedicar la ofrenda a sus seres queridos fallecidos. / Foto: La granja VIP

¿Por qué se quebraron en llanto Lola Cortés y César Doroteo en La granja VIP 2025?

En La granja VIP 2025, los participantes vivieron una jornada llena de nostalgia y sentimientos al preparar una ofrenda para conmemorar el Día de Muertos. Con flores de cempasúchil, veladoras y fotografías, los granjeros rindieron homenaje a sus seres queridos que ya no están, en una actividad que los llevó a conectar con sus recuerdos más profundos.

Durante el montaje, Lola Cortés y César Doroteo no pudieron contener las lágrimas al ver las imágenes de sus madres colocadas en el altar. Ambos compartieron con sus compañeros la importancia que tuvieron en sus vidas y cómo su ausencia sigue marcando momentos significativos.

Por su parte, Lis Vega también se unió al homenaje recordando a su padre. La actriz y bailarina expresó el cariño y respeto que mantiene hacia su memoria, resaltando la fuerza que su recuerdo le ha dado para seguir adelante.

Lola Cortés y César Doroteo rompieron en llanto al ver las fotos de sus mamás en la ofrenda del Día de Muertos en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

Los participantes de La granja VIP 2025 recuerdan a sus seres queridos en una emotiva ofrenda del Día de Muertos

En La granja VIP 2025, el Día de Muertos se vivió con profunda emoción. Los granjeros prepararon una ofrenda dedicada a sus familiares y seres queridos que han partido, compartiendo recuerdos, palabras y lágrimas frente a las fotografías colocadas en el altar. Cada uno abrió su corazón en un momento que dejó ver el lado más humano dentro de la competencia.

Lola Cortés, visiblemente conmovida, miró la foto de su mamá y expresó unas breves pero sentidas palabras: “Te amo mucho, te extraño mucho” Y, entre lágrimas y abrazos de sus compañeros, César Doroteo relató que su madre se murió hace siete años: “En un accidente, se cayó y se pegó en la cabeza. Se ve bien bonita, qué fuerte”. Por su parte, Lis Vega dedicó su mensaje a su padre con un “Te recuerdo siempre”, y añadió con serenidad: “Vamos a regalarles alegrías hoy para que no se preocupen por nosotros”.

La Bea recordó a su abuela, quien falleció hace ocho años, y a su perrita, que murió este 2025 a los 15 años, señalando que ambas ocuparon un lugar muy importante en su vida. Fabiola Campomanes, en tanto, tuvo frente a ella la fotografía de su hermano fallecido, mientras que ‘el Patrón’ no pudo evitar las lágrimas al ver la imagen de su esposa, Ángela Velkei, madre de sus hijos.

Kim Shantal dedicó su ofrenda a su padre, cuya foto también formó parte del altar, recordando con cariño su presencia en cada paso de su vida.

Adame pronunció unas palabras que cerraron el momento con respeto y unión: “Bienvenidos a La granja VIP. A todos, Dios los tenga en su gloria”.

¿Cuándo y dónde ver La granja VIP 2025?

La granja VIP 2025 continúa conquistando a la audiencia con momentos de convivencia, estrategias y emociones que cada noche mantienen al público pendiente. El reality se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, donde los granjeros enfrentan nuevos retos, pruebas físicas y dinámicas que ponen a prueba su carácter y trabajo en equipo.

Cada domingo de eliminación, la tensión aumenta desde las 20:00 horas, cuando los participantes descubren quién deberá abandonar la competencia. Estas galas se han convertido en uno de los espacios más comentados de la semana, tanto por las reacciones de los concursantes como por el papel del público en las decisiones finales.

Además, los seguidores más fieles pueden seguir el día a día sin interrupciones a través de Disney+, donde el formato 24/7 permite conocer los detalles que no se muestran en televisión: las conversaciones, estrategias y vínculos que se forman dentro de la granja.

Lis Vega lloró al recordar a su padre durante la preparación de la ofrenda de Día de Muertos en La granja VIP. / Foto: La granja VIP

