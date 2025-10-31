Lola Cortés rompe en llanto en La granja VIP 2025 y revela problema de salud que le afecta desde niña

Lola Cortés habló en La granja VIP sobre los problemas de salud que enfrenta y no pudo contener el llanto al referirse a la situación.

Durante una conversación dentro del reality, la participante explicó cómo su condición ha afectado algunas de sus actividades y el esfuerzo que ha tenido que hacer para adaptarse a las dinámicas del programa.

Lola Cortés reveló uno de los problemas de salud que enfrenta y cómo afecta su día a día. / Foto: La granja VIP

No te pierdas: Lola Cortés ‘humilla’ a Sandra Itzel en su llegada a La granja VIP: “No sé quién es ni me interesa”

¿Qué le pasó a Lola Cortés en La granja VIP 2025?

Durante la dinámica Floreando la cuerda en La granja VIP, Lola Cortés no logró completar la actividad debido a los problemas de vista que enfrenta.

Tras fallar en el reto, la actriz expresó con frustración lo ocurrido: “Me dio tristeza perder, no veo a distancias y no distinguí la cuerda jamás, no la alcancé a ver ni con los lentes. Me siento tan inútil”. Sus compañeras Manola Díez y La Bea, así como el Tío Pepe se acercaron para acompañarla y ofrecerle palabras de apoyo.

Manola intentó tranquilizarla al decir: “No, hermosa, tú eres capaz para otras cosas. No te sientas mal por eso, Lola, yo también lo intenté y tampoco le pude dar”. A su vez, La Bea agregó: “A mí tampoco se me dio y se supone que veo bien”.

Entre lágrimas, Lola explicó: “No veo nada, nunca vi la cuerda... Hace mucho que no me daba cuenta que de repente caigo en hoyos porque todavía desconozco la tierra, en mi casa y en el teatro ya me aprendí todo, en lugares extraños me golpeo con todo, me caigo”. El Tío Pepe, presente en el momento, concluyó: “Este es un lugar extraño, muy irregular”.

Lola Cortés relató su experiencia con la visión limitada y cómo impacta en su vida diaria y en el programa. / Foto: La granja VIP

No te pierdas: Lola Cortés no suelta a Apio Quijano y ahora afirma que le “tiene lástima” por “no tener una vida propia”

¿Qué tiene Lola Cortés, participante de La granja VIP 2025?

Lola Cortés habló abiertamente sobre la condición visual que padece y cómo ha influido en su vida diaria dentro y fuera del reality show.

“Siempre he usado lentes desde los ocho años, dioptría muy alta y las agujas siempre han sido mi coco, y amo hacer punto de cruz, coser y todo eso, pero me acostumbré a que no puedo hacer eso y tengo lupas en mi casa... Yo ni de lejos ni de cerca, tengo miopía, astigmatismo e hipermetropía por las cirugías”, explicó durante una conversación con sus compañeros.

La participante detalló que las dificultades para enfocar objetos a distintas distancias le han impedido realizar algunas tareas cotidianas y actividades de precisión. Aun así, aseguró que ha aprendido a adaptarse y buscar herramientas que le ayuden a sobrellevar su condición.

No te pierdas: ¿Cuánto gana Lola Cortés en La granja VIP? Filtran la presunta cifra que la convertiría en la más cara del reality

¿Quién es Lola Cortés, habitante de La granja VIP 2025?

Lolita Cortés es una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. Nacida el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, hija de la cantante Dolores Jiménez y del actor Ricardo Cortés, y sobrina del icónico cantautor José Alfredo Jiménez, Lolita ha construido una carrera sólida tanto en el teatro musical como en televisión.

Comenzó su trayectoria artística en el teatro musical con obras como Anita, la huerfanita y Vaselina, trabajando incluso junto al grupo Timbiriche. Además, su versatilidad la llevó a participar en programas de televisión de gran popularidad como Papá soltero y Mujer, casos de la vida real, consolidándose como una actriz completa capaz de transitar entre el drama, la comedia y la música.

Conocida por su carácter firme y su estilo directo, Lolita Cortés ha sido apodada ‘la Jueza de Hierro’ y ‘la Reina del Teatro Musical’, distinciones que reflejan tanto su profesionalismo como su exigencia artística. Su presencia en los reality shows ha marcado un antes y un después, convirtiéndola en un referente del entretenimiento en México.

Programas en los que ha sido jueza:



La Academia

La más draga: Solo las más

Las estrellas bailan en Hoy

Mira quién baila

Bailando por un sueño.

Lola Cortés tiene miopía, astigmatismo e hipermetropía por cirugías previas. / Foto: La granja VIP

No te pierdas: ¿Omahi miente sobre su lesión? El Tío Pepe lo confronta en plena clase de charrería en La granja VIP