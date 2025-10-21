Lola Cortés rompe en llanto y sufre fuerte crisis de ansiedad en La granja VIP tras ser peón: “No puedo más”

Tras la primera eliminación de La granja VIP 2025, el ambiente dentro del reality dio un giro inesperado cuando Lola Cortés sufrió una fuerte crisis de ansiedad. La icónica “Jueza de hierro” de La academia se mostró completamente vulnerable, llorando desconsoladamente ante las cámaras y siendo consolada por su compañera Manola Díez, quien no se separó de ella en ningún momento. El episodio rápidamente se volvió tendencia, dividiendo opiniones entre los fanáticos del programa.

¿Qué le pasó a Lola Cortés en La granja VIP y por qué rompió en llanto tras ser peón?

Todo comenzó cuando Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Jawy Méndez fueron nombrados los nuevos peones de la semana en La granja VIP, lo que implica realizar las tareas más duras del rancho: desde alimentar a los animales hasta limpiar los establos. Sin embargo, a pocas horas de haber asumido su rol, Lola no pudo con la presión emocional y física, colapsando ante las cámaras en un momento que impactó a los espectadores del 24/7.

Según los seguidores que siguen la transmisión en vivo, la actriz comenzó a llorar sin control, con dificultades para respirar y pensamientos negativos, signos claros de una crisis de ansiedad. Las imágenes muestran a la cantante intentando calmarse, mientras repetía que ya no podía continuar con las exigencias del programa. Su estado preocupó a sus compañeros, quienes sabían que Lola suele ser una mujer fuerte y perfeccionista, pero esta vez el encierro y las condiciones extremas le jugaron en contra.

¿Cómo reaccionó Manola Díez ante la crisis de ansiedad de Lola Cortés en La granja VIP?

Ante la situación, Manola Díez no dudó en acercarse para consolarla. En los videos que circulan en redes sociales se aprecia cómo la actriz intenta calmarla con palabras de apoyo y técnicas de respiración:

“No te va a pasar nada. Por favor, no te mortifiques, no te va a pasar nada. Te lo prometo, mira, sácalo, no pasa nada”, le dijo Manola mientras la abrazaba.

Manola también le sugirió a su compañera salir a reconectarse con los animales del rancho, diciéndole que “abrazarlos nos da amor”. Sin embargo, la ansiedad de Lola era tan intensa que ni siquiera las palabras de aliento lograban tranquilizarla completamente. Pese a ello, Manola permaneció a su lado asegurando que no estaba sola y que empatizaba con lo que sentía y su mente le hacía creer, lo que fue ampliamente aplaudido en redes sociales sobre todo porque Manola ha estado en la misma situación.

Finalmente, Manola Díez le pidió que esperara a que le dieran su medicamento, asegurándole que todo estaría bien. Le recordó que nada malo le iba a pasar, que todo era parte del juego y que sus hijos seguramente estaban orgullosos de verla ahí. ‘Tómalo como un trabajo por necesidad’, le dijo con cariño, intentando que Lola encontrara fuerza en medio del caos emocional.

La reacción del público no se hizo esperar. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el tema generó miles de comentarios divididos. Algunos defendieron a Lola, recordando que los ataques de ansiedad son episodios reales y debilitantes, mientras otros la criticaron por no “aguantar” las condiciones del programa.

