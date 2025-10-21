Alberto del Río, ‘el Patrón’, explota vs. Alfredo Adame en ‘La granja VIP’ ¿Se viene pelea? Esto pasó

La segunda semana en ‘La granja VIP’ inicia con todo. Tras la muy comentada expulsión de Carolina Ross, ahora se da el primer roce entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y Alfredo Adame, por lo que muchos se han cuestionado lo que pasará con su “tratado de paz”.

Recordemos que al inicio del reality, ‘el Patrón’ y Alfredo acordaron no pelearse durante su estancia en ‘La granja VIP’. En aquel entonces, el luchador admitió que dicho trato se rompería “inminentemente”, pero que deseaba mantener la paz entre ellos el mayor tiempo posible.

¿Qué pasó entre Alberto del Río ‘el Patrón’ y Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

Todo comenzó cuando Sandra Itzel se percató de que Alfredo Adame estaba usando el baño que se había designado para las mujeres. La actriz le pidió a Alberto del Río que le dijera al conductor que utilizaba el baño equivocado.

Al notar que se estaba tardando mucho, Alberto y algunos granjeros comenzaron a teorizar que había tapado el baño. Mientras esperaban, ‘el Patrón’ admitió que Adame lo estaba “sacando de quicio” y podría incitarlo a sacar un lado que “nadie debe ver”.

“Esas son de las cosas que pueden hacer que su patroncito explote. Ya va la primera parte… que me lleven a ese nivel que el patroncito no quiere llegar porque no le conviene a nadie. Adame se está encargando de que llegue la ira. Fuera de ma…, esa es de las cosas que me pueden reventar. Hasta el Papa va y zurra, pero hay que traer una cubeta y un destapacaños”, manifestó.

Si bien Alfredo lo ignoraba y no hizo comentarios, el atleta no dudó en gritar que fuera higiénico a la hora de usar el baño y no dudó en lanzar una peculiar amenaza hacia el actor.

¿Cómo amenazó Alberto del Río ‘el Patrón’ a Alfredo Adame en ‘La granja VIP’?

Alberto del Río, ‘el Patrón’, le advirtió a Alfredo Adame que, si no dejaba limpio el baño, él mismo lo obligaría a hacerlo con la mano, pues le parecía injusto que hiciera “sus cosas” y dejara sucio.

Alberto del Río, ‘el Patrón’ “Allí están el destapacaños y una cubeta; si no voy a meter tu mano, la voy a usar como destapacaños. Que no me lleven a ese lugar”

Aunque al final las cosas se relajaron y Alberto hasta aplaudió su “gran desecho”, muchos creen que esto podría comenzar la ruptura de su “tratado de paz”. Tanto ‘el Patrón’ como Adame ya no han vuelto a hablar del tema hasta el momento.

Cabe destacar que los fans se han sorprendido de la actitud que ha tenido Alfredo Adame en el reality. Y es que, a diferencia de otros programas, el actor se ha mostrado tranquilo y hasta actúa como intermediario en discusiones ajenas.

¿Qué opina Alberto del Río, ‘el Patrón’, sobre Alfredo Adame?

Previo a entrar a ‘La granja VIP’, Alberto del Río, ‘el Patrón’, admitió que Alfredo Adame sería uno de sus principales problemas dentro del reality. Y es que mencionó haberlo visto en otros concursos y las peleas que tuvo en ellos.

“De hecho, creo que esas son las 3 cosas que a mí me van a pesar: uno, el estar lejos de mis hijos, de mi esposa, no estar en el círculo del hogar; la comida… sí, le vamos a sufrir, y la tercera, pues, Alfredo Adame, ¿no? Aguantar a Alfredo Adame: va a requerir paciencia y otras cositas”, expresó.

Por su parte, el actor simplemente se limitó a decir en su momento que, mientras no lo provocaran, estaría tranquilo, pues su plan era divertirse y conocer al resto de los concursantes.

