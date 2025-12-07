El Patrón habría dado golpe bajo a Eleazar Gómez en La granja VIP ¡Se encararon! ¿Habrá expulsión? VIDEO

Hace apenas unos días reinaba la armonía en “La granja VIP”. Los granjeros disfrutaron de una fiesta tranquila en la que, por un momento, parecían haber limado asperezas: convivieron, rieron y hasta se vio a Eleazar consolando y abrazando a la Bea mientras ella lloraba con Teo. Incluso el team Muro aprovechó para pedir votos a favor de Sergio Mayer Mori y de Fabiola Campomanes.

Eleazar Gómez también había logrado resolver sus diferencias con el Patrón y, de hecho, parecía que ya se llevaban bien. Sin embargo, todo cambió la tarde de este domingo, cuando ambos protagonizaron un nuevo y tenso enfrentamiento en “La granja VIP”. ¿Habrá expulsión?

Checa: Eleazar Gómez habló de Tefi Valenzuela en La granja VIP y ¡ella podría demandarlo otra vez! ¿Irá a la cárcel?

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y él Patrón en La granja VIP hoy, 7 de diciembre?

Todo comenzó porque ‘el Patrón’ se molestó de que Eleazar Gómez no paraba de hablar en la mesa y de ahí empezaron una serie de comentarios que los llevaron a un fuerte encontronazo.

El Patrón comenzó a criticar a Eleazar Gómez respecto a que no hace bien las tareas de ‘La granja VIP’, pero los comentarios tomaron un tono burlón debido a que el exluchador se mofó de su típico “Vamos a hacerlo” asegurando que sí pero hay que hacerlo bien.

@lagranjavipmx Vaya discusión que se armó entre #ElPatrón contra #EleazarGomez Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca UNO⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#LaGranjaVIP 🌾 Transmisión 24/7 en #DisneyPlus ♬ sonido original - La Granja VIP

El Patrón: “Si hiciera todo como tú… a la chingada y a medias.”

Eleazar Gómez: “Trabajo igual que todos, cabrón.”

el Patrón: “Te expongo, di tus groserías.”

Eleazar Gómez: “Me dices que estás hasta la madre, pues vete de aquí.”

El Patrón: “Estoy hasta la madre de ti. Vamos a hacerlo, pero bien mal, porque todo lo hago de la chingada: no sé serruchar, martillar ni limpiar, pero le hago como si supiera.”



Después el Patrón lo desafió a que se le acercara y ambos quedaron cara a cara entre insultos, ‘el Patrón’ le preguntó si no se hacía pipi pues sentía su miedo, mientras que Eleazar reafirmó: “No te tengo miedo”. Y le advertía que no lo tocara.

Checa: Alfredo Adame y el Patrón se enfrentan en La granja VIP ¡Se acabó la paz en el reality! ¿Hubo golpes?

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

Acusan al patrón de tocar a Eleazar Gómez y exigen expulsión en La granja VIP

Sin embargo en los videos se apreciaría el momento en el cual el Patrón presuntamente le habría tocado en su parte intima a Eleazar y él se hace para atrás y advierte: “No me toques cab... eso es una falta de respeto”.

Muchos internautas aseguran que este contacto físico está demás y no es permitido dentro de La granja VIP por lo cual deberían tomarse cartas en el asunto.

“Expulsión directa para El Patrón. En el contrato dice que no puede haber tocamientos en ningún reality.”

“La producción tiene que tomar acción en el asunto; le tocó su parte íntima y es una falta de respeto muy grave.

“Eso amerita la expulsión inmediata de El Patrón; tocó dos veces a Eleazar. Ojalá lo saquen hoy.

“Lo tocó en sus partes íntimas y en el brazo. ¿Entonces la regla del contacto físico dónde queda? En “La granja VIP” no se permite tocarlo.”



Sin embargo, se desconoce si habrá sanción. Lo cierto es que el pleito se calmó y ambos fueron llamados al entrevistadero. Hasta el momento la producción no se ha pronunciado.

Mira: El Patrón por fin confiesa qué paso cuando “perdió el control” en Venga la alegría “Tenías a todos cag...”