¿El Patrón expulsado de La granja VIP? Mánager de Eleazar Gómez lanza potente comunicado tras ‘tocamiento’

Tras el fuerte pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, los internautas estallaron en redes luego de que el exluchador presuntamente habría tocado las partes íntimas del actor durante el enfrentamiento. Ahora, el equipo de Eleazar Gómez difundió en sus redes sociales oficiales un comunicado en el que exige a la producción de La granja VIP la expulsión de Alberto del Río, “El Patrón”.

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

¿Cómo fue la pelea entre Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP?

El conflicto inició cuando el Patrón se molestó porque Eleazar Gómez no dejaba de hablar durante la comida, lo que desató una serie de comentarios que terminaron en confrontación.

El Patrón comenzó a criticar el desempeño de Eleazar en las tareas de La granja VIP y se burló de su frase característica “Vamos a hacerlo”, acusándolo de no hacer nada bien.

Intercambiaron varias frases tensas: El Patrón: “Si hiciera todo como tú… a la chin... y a medias.”

Eleazar Gómez: “Trabajo igual que todos, cab..n.”

La discusión escaló cuando el Patrón provocó a Eleazar, se acercó de manera intimidante y lo retó cara a cara, insinuando que el actor tenía miedo.

Eleazar respondió con firmeza: “No te tengo miedo”, y le advirtió que no lo tocara. En el video se muestra que el Patrón presuntamente habría tocado la parte íntima de Eleazar, provocando que el actor retrocediera y reclamara: “No me toques, cab…, eso es una falta de respeto.”

Equipo de Elezar Gómez reacciona y piden su expulsión de La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué dijo el mánager de Eleazar Gómez el presunto golpe bajo de el Patrón en La granja VIP?

La polémica dentro de “La granja VIP” alcanzó un nuevo nivel luego de que el equipo de Eleazar Gómez encabezados por su representante David Corona difundiera un comunicado oficial en el que exige la expulsión inmediata del luchador profesional Alberto del Río, también conocido como ‘el Patrón’.

El mensaje, publicado en las redes sociales del actor, acusa al exluchador no solo de ejercer fuerza física fuera de un entorno regulado, sino también de haber incurrido en un presunto acto de acoso sexual en contra de Gómez.

El comunicado señala que Alberto del Río “utilizó fuerza física fuera de un entorno deportivo regulado, lo cual constituye una conducta ilícita y contraria a su responsabilidad profesional”. Sin embargo, advierten que la situación escaló a un hecho todavía más grave: “ahora se suma un hecho aún más grave: el acoso sexual del que es sujeto Eleazar Gómez por parte del propio Alberto del Río”.

El equipo recalca que este tipo de conductas no solo son inaceptables, sino que están claramente tipificadas y sancionadas por la ley, por lo que deben ser tratadas con absoluta seriedad.

“El acoso sexual es una conducta tipificada y sancionada por la ley. Ningún participante, producción o empresa puede tolerar, minimizar o encubrir actos que vulneren la dignidad, integridad emocional o libertad sexual de otra persona. Mucho menos cuando provienen de alguien cuya profesión le impone un estándar superior de autocontrol y conducta ética” Equipo de Eleazar Gómez

Asimismo, sostienen que la producción tiene una “obligación legal y moral” de tomar medidas inmediatas que garanticen que el programa sea un lugar seguro para todos los involucrados.

“Exigimos transparencia total, la investigación inmediata de los hechos y la expulsión definitiva del luchador Alberto del Río de “La granja”, “Exatlón” o cualquier otro proyecto en el que participe. Justicia y seguridad para Eleazar Gómez”, finaliza el comunicado.

Al momento, la producción del reality no han reaccionado a estas exigencias. Sin embargo, el público espera que en la gala de esta noche haya una respuesta a esta polémica.

