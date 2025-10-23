El Patrón advierte a Eleazar Gómez después del pleito en asamblea de nominados en La granja VIP

La segunda asamblea de nominación de La granja VIP estuvo marcada por tensión, sorpresas y fuertes confrontaciones entre los 15 granjeros que permanecen en competencia. Tras la repartición de votos, los nombres que aparecieron en la tabla de nominación fueron Eleazar Gómez, Sandra Itzel, Lis Vega y Alberto del Río, mejor conocido como el Patrón. La jornada no solo dejó claro quiénes están en riesgo de eliminación, sino que también desató un momento polémico entre dos de los participantes más comentados del reality.

El conflicto se originó después de que Eleazar Gómez incumpliera su promesa de no nominar a Sandra Itzel, generando un clima de desconfianza y tensión. Justo antes de abandonar el cuarto de nominación, el Patrón aprovechó la situación para lanzar una advertencia.

Alberto del río / Redes sociales

¿Qué dijo Alberto del Río, ‘el Patrón’, a Eleazar Gómez en La granja VIP?

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó entre los seguidores del programa. Alberto del Río, el Patrón, luchador profesional y participante de La granja VIP, lanzó una fuerte advertencia. Aseguró a los demás granjeros que el jueves se impondría en el duelo de la salvación contra Eleazar Gómez:

“Tranquilos, tranquilos, mañana me chin... a Eleazar”, Alberto el Patrón

El famoso se refirió a que le ganaría a Eleazar la salvación y quedaría fuera de riesgo de eliminación. Este comentario generó reacciones inmediatas en redes.

¿Quiénes son los nominados en La granja VIP esta semana?

Tras la segunda Asamblea de nominación, quienes quedaron nominados en La granja VIP fueron: Eleazar Gómez, Sandra Itzel, Lis Vega y el Patrón. La mecánica del reality establece que uno de ellos tiene la oportunidad de salir del riesgo de eliminación en el Duelo de la salvación, obteniendo la posibilidad de proteger a otro nominado y poner en riesgo a un tercer granjero.

El hecho de que Sandra Itzel haya sido nominada por Eleazar Gómez, a pesar de su aparente alianza, ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. La cantante, junto con los demás granjeros, mostró sorpresa y tensión ante la traición percibida, mientras que Lis Vega y el Patrón se preparan para enfrentar sus propios desafíos en el duelo.

Alianzas rotas, enfrentamientos y nominaciones sorpresa: la asamblea de La granja VIP 2025 promete emociones fuertes. / Foto: FB/La granja VIP México

¿Cómo funciona el Duelo de la Salvación en La granja VIP?

El Duelo de la salvación de La granja VIP es una de las pruebas más decisivas del programa, ya que permite a los participantes salir de la tabla de nominados y, además, ejercer influencia directa sobre el riesgo de eliminación de otros granjeros. En esta semana, el Patrón, Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez se enfrentarán en competencias físicas y estratégicas que definirán quién logra salvarse.

El ganador de esta prueba no solo asegurará su permanencia, sino que también tendrá el poder de modificar la tabla de riesgo, protegiendo a un compañero y sentenciando a otro. Con esta semana llena de polémicas y estrategias, La granja VIP continúa consolidándose como uno de los reality shows más vistos del momento. La advertencia de el Patrón a Eleazar Gómez añade un elemento extra de expectación para el duelo del jueves 23 de octubre, donde los participantes deberán demostrar sus habilidades y su capacidad para mantenerse en la competencia.

