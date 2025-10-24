Miriam García, novia de Eleazar Gómez, rompe el silencio sobre la supuesta demanda al actor ¿La agredió?

Entre rumores de demandas, problemas legales y comentarios inesperados, Miriam García decidió romper el silencio sobre lo que realmente ocurre con su novio, Eleazar Gómez dentro y fuera de La granja VIP 2025. La pareja del actor reveló detalles sobre su relación, aclaró ciertos rumores que circulan sobre supuestas demandas y habló de la conexión especial que mantiene con Gómez.

La novia de Eleazar Gómez compartió detalles de su relación con el actor. / Foto: Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

No te pierdas: La granja VIP: ¡Eleazar Gómez rompe en llanto tras duro enfrentamiento con Fabiola Campomanes y Sandra Itzel!

¿Qué dijo Miriam García, novia de Eleazar Gómez, sobre la demanda al participante de La granja VIP?

Miriam García, novia de Eleazar Gómez, habló en la gala de salvación de ‘La granja VIP’ sobre las versiones que circulan sobre que, presuntamente, habría lanzado una demanda en contra del actor por un “fuerte” encontronazo que, supuestamente, habría protagonizado con él.

“Estoy muy sorprendida, yo me desperté con toda esta noticia que hubo y fue muy impactante para mí porque yo tengo casi un año de relación con Eleazar y el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones me afecta porque muchas veces no tienen conciencia de que, aunque yo no estoy en el medio, tengo familia, amigos y gente que se preocupa por mí, todo mundo estaba consternado por la situación” Miriam García

Agregó que el rumor de la supuesta demanda era “totalmente falso, sino no estuviera aquí dando la cara apoyando a Eleazar, que es lo principal, fue bastante desagradable”.

“Se deberían tomar algunas restricciones ante eso porque al final de cuentas están hablando sobre mi persona, metiendo cuestiones legales que no deberían de pasar, están sobrepasando los límites”, declaró la novia de Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez regresa a la televisión y marca un nuevo capítulo en su vida amorosa. / Foto: IG/eleazargomez333

No te pierdas: Eleazar Gómez y la trágica muerte que enfrentó su familia; su hermano se quitó la vida

¿Novio o prometido? Miriam García aclara si hay o no boda con Eleazar Gómez

La relación de Miriam García y Eleazar Gómez sigue firme, pero sin planes inmediatos de matrimonio, según sus declaraciones.

“Ya lo sabrán, es mi novio, ya veremos más adelante… no me ha dado el anillo”, explicó Miriam, dejando claro que, aunque mantienen un vínculo cercano y sólido, todavía no hay compromisos formales.

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

Miriam García habla de su relación con el actor y pide apoyo para Eleazar Gómez en La granja VIP 2025

Miriam García resaltó la conexión especial que tiene con Eleazar Gómez, participante de La granja VIP 2025: “Cuando lo conocí fue una sorpresa para mí tener todas esas similitudes con él, esa conexión desde un inicio, desde el primer día que nos vimos, hubo clic”.

Aseguró que el actor es “una persona súper comprensiva, ha sido un gran apoyo para mí en algunas situaciones que he tenido, es una persona muy alegre, siempre anda de aquí para allá, yo soy más seria, me hace el día con sus chistes y bromas, yo siempre estoy superentretenida con él, es una persona muy noble y tiene un corazón muy bonito”.

“En todo este tiempo que he estado con él me he dado cuenta que es una persona de sentimientos muy lindos, sé que ha tenido sus situaciones, pero conmigo ha sido todo un caballero, me encanta”, destacó la novia de Eleazar Gómez.

Sobre la participación del actor en el reality show, Miriam García pidió el apoyo del público porque, según sus declaraciones, “está dando bastante contenido. Lo que yo siento es que empezó un poquito con el pie izquierdo, pero a final de cuentas, el estar nominado todo el tiempo, siente esa presión y lo ha hecho actuar de algunas maneras”.

Mencionó que Eleazar Gómez no ha podido mostrar su verdadera personalidad aunque ha tratado, pero, comentó, “también tiene oídos y se ha dado cuenta de muchas cosas que están pasando”, haciendo referencia a todo lo que se habla en La granja VIP 2025.

No te pierdas: El Patrón advierte a Eleazar Gómez después del pleito en asamblea de nominados en La granja VIP