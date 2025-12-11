Mamá de Kim Shantal la defiende tras pelea con Alfredo Adame en ‘La granja VIP’: “¿Cómo va a comparar?”

La reciente asamblea en ‘La granja VIP’, realizada el pasado miércoles 10 de diciembre, dio mucho de qué hablar. Y es que, siendo uno de sus momentos más intensos, Alfredo Adame y Kim Shantal tuvieron una fuerte confrontación.

Si bien se llegó a pensar que ya habían arreglado las diferencias del pasado, tal parece que lo ocurrido en los últimos días ha hecho que la tensión entre Kim Shantal y Alfredo casi llegara a su punto máximo. Tras esto, la madre de la influencer no dudó en defenderla y arremeter contra el actor. Esto dijo.

¿Por qué se pelaron Kim Shantal y Alfredo Adame durante la asamblea de ‘La granja VIP’?

Durante la asamblea de ‘La granja VIP’, Alfredo Adame nominó a Kim Shantal. Al explicar sus razones, comenzó a acusarla de “falsa” y “mentirosa”. Esto último, aparentemente, en referencia a la acusación que lanzó contra Eleazar Gómez por presunto acoso y violencia verbal.

“Atacar como hombre y quererse defender como mujer, con mentiras y falsedades, sin justificación y sin sustento, no se me hace digno de una mujer que se dice y se jacta de ser una guerrera, honorable, derecha, auténtica. Se me hace deplorable lo que has estado haciendo y todas las mentiras que has estado inventando. Eres mentirosa y eres mitómana”, expresó.

En respuesta, Kim le dijo que sus palabras no le afectaban y recordó que, en su momento, él también la criticó por presuntamente ser una persona sin trayectoria y sin “educación”. Resaltó que no todos tienen “la suerte” de venir de una familia “con recursos” y no le avergüenza tener que limitarse en ciertas cosas para mantener a sus parientes.

“Tus palabras, para mí, no tienen validez. La vez pasada no me lastimó lo que me dijo, sino el cómo puso en duda la escuela que me pudo dar mi familia. No todos tenemos el privilegio de nacer en cuna de oro. A lo mejor ahorita no puedo pagarme la mejor de las escuelas y todo porque soy el pilar de mi familia. Si me voy, bien, si no, también” Kim Shantal

Ante esto, Alfredo insistió en que eso no era “justificación” para que no le hayan pagado una “buena escuela”, pues “conocía gente que ha logrado hacer cosas muy importantes”. La discusión terminó cuando ella le recordó que ambos estaban “en el mismo lugar” pese a todo.

¿Cómo reaccionó la mamá de Kim Shantal al pleito con Alfredo Adame?

Tras lo ocurrido, la madre de Kim Shantal, en entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, dijo haberse sentido algo “incómoda” al ver lo que Alfredo Adame dijo de su hija. No obstante, aseguró estar orgullosa por la forma en la que la influencer se defendió.

“Las cosas se toman de quien vienen. Como dijo el señor Adame, que jamás va a tener la educación de él, pero ¿cómo va a comparar la edad de él con la edad de mi hija? Con el estudio, como se refirió a mi hija, pues, sí fue incómodo, pero también lo dejó tartamudeado, en el hecho de que no sabía qué decir” Mamá de Kim Shantal

Considera que Alfredo sí siente un cariño fraternal por Kim. Sin embargo, lo dejó de lado al olvidar que están en una competencia en la que no se deben tomar “a pecho” las cosas.

“Mi hija sí le tenía un cariño sincero y creo que todavía lo hay. Ella se le ha querido acercar y él le hace el rechazo. Imagino que, para mi hija, es incómodo, pero también sabe tomar sus límites y sabe darse a respetar”, resaltó.

Para finalizar con el asunto, indicó que Adame “realmente no conoce a su hija”, así como tampoco conoce a la familia, por lo que no tiene ningún derecho a criticarlos: “No nos conoce realmente”, manifestó.

¿Quiénes son los nominados de ‘La granja VIP’ de esta semana?

Los nominados de esta semana en ‘La granja VIP’ son:

Alberto del Río ‘el Patrón’ (Sancionado por pleito con Eleazar Gómez)

Eleazar Gómez (por perder el duelo de nominación)

Kim Shantal (nominada en la asamblea)

Sergio Mayer Mori (nominado en la asamblea)

Cabe destacar que Alfredo Adame, al ser el capataz de esta semana, se convirtió en uno de los semifinalistas del reality. Este jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la salvación, en la que los nominados podrán jugar para salir de la placa.

Este evento comenzará a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como por Disney+, app en la que también se puede ver el 24/7.

