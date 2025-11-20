La granja VIP: Filtran las supuestas votaciones tras la asamblea de nominación, ¿quién sería el eliminado?

La sexta semana de La granja VIP avanza con tensión entre los granjeros luego de la reciente asamblea de nominación, celebrada la noche del miércoles 19 de noviembre. En esta ocasión, cinco participantes quedaron en riesgo de eliminación. De ellos, solo cuatro permanecerán en la tabla de nominados tras la salvación que se transmitirá este jueves 20 de noviembre. Ante esto, varias encuestas ya señalan al que sería el presunto próximo eliminado al obtener la menor cantidad de votos. ¿De quién se trata?

Filtran al tercer eliminado de La granja VIP hoy domingo 26 de octubre. ¿Quién se va? / Redes sociales y canva

¿Quién es son los nominados de La granja VIP en su sexta semana?

La eliminación de Manola Díez de La granja VIP ha dado mucho de qué hablar, y no tanto por las polémicas que la actriz y conductora protagonizó a lo largo de estas cinco semanas, si no porque ella fue la encargada de definir al primer nominado de esta semana.

A su salida, Manola quiso que Kim fuera la primera nominada en la sexta semana. Posteriormente, se le unieron Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, Alberto del Río ‘el Patrón’ y Kike Mayagoitia quienes se sumaron a la peligrosa lista tras el voto de sus compañeros.

La incursión de Kike a la placa fue algo sorpresivo, y es que el huevo dorado ordenaba a Lis Vega a dar un quinto nombre, eligiendo a Kike Mayagoitia.

Por tanto, los nominados hasta este momento son:



Kim Shantal Alfredo Adame Sergio Mayer Mori Alberto del Río ‘el Patrón’ Kike Mayagoitia

La granja VIP: Filtran las votaciones tras la asamblea de nominación, ¿quién sería el sexto eliminado? / Redes sociales, TV Azteca y canva

¿Quién sería el sexto eliminado de La granja VIP según encuestas filtradas?

Aunque las votaciones oficiales cerrarán el domingo 23 de noviembre, las primeras señales sobre la posible eliminación de La granja VIP comenzaron a perfilarse desde la madrugada de este jueves.

Fue una encuesta compartida por el medio Vaya Vaya, mediante Facebook, la que muestra una clara tendencia y preferencia del público para elegir al que presuntamente podría ser el sexto eliminado de la competencia.

Los porcentajes aproximados obtenidos por los famosos, serían los siguientes:



Alfredo Adame - 65%

Kim Shantal - 13%

Sergio Mayer Mori - 10%

Kike Mayagoitia - 7%

Alberto del Río ‘el Patrón’ - 5%

Según esta encuesta y algunos comentarios recolectados de redes sociales, Alberto del Río ‘el Patrón’ es el granjero con menos apoyo y el que tendría mayores posibilidades de abandonar La granja VIP en su sexta semana.

Sin embargo, esta solo sería la opinión de usuarios en redes sociales. La producción del programa no ha dado a conocer cómo irían las votaciones al momento. Solo se podría conocer al sexto eliminado próximo domingo.

Alberto del Río ‘el Patrón’ sería el sexto eliminado de La granja VIP / FB: Vaya Vaya, TV Azteca y canva

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de La granja VIP?

Hasta el momento, los granjeros que han dejado la competencia en esta temporada de La granja VIP son los siguientes:



Carolina Ross,

Sandra Itzel,

Omahi,

Jawy,

Manola Díez,

mientras que Lolita Cortés abandonó por decisión propia.

La esperada gala de eliminación de La granja VIP se transmitirá este domingo 20 de noviembre a las 20:00 horas por Azteca Uno y Disney+. Hasta entonces, todo puede pasar dentro y fuera de la granja, y los fans siguen moviendo intensamente las votaciones.

