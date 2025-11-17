¿Manola Díez no debió salir de ‘La granja VIP’? Fans denuncian fraude y piden la intervención del notario

Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada de ‘La granja VIP’, causando mucha controversia en redes sociales. Y es que algunos fanáticos del show afirman que hubo “fraude” y hasta han hecho peticiones para que el notario encargado de que las votaciones se lleven de manera transparente intervenga.

Manola Díez / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, seis participantes de ‘La granja VIP’ han dejado la competencia; cinco por decisión del público y uno por voluntad propia. Estos son los que han salido del show:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (abandonó la competencia por salud mental)

(abandonó la competencia por salud mental) Jawy Méndez

Manola Díez

En tanto que aquellos que continúan son:

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Lis Vega

Kim Shantal

Kike Mayagoitia

Alberto del Río ‘el Patrón’

Sergio Mayer Mori

¿Por qué se dice que la salida de Manola Díez de ‘La granja VIP’ fue fraude?

Días antes de la quinta gala de eliminación de ‘La granja VIP’, varios internautas denunciaron que, presuntamente, los fans de César Doroteo ‘Teo’ habrían utilizado “bots” para que “votaran por él” en las nominaciones.

Incluso mostraron capturas de supuestos grupos en redes sociales que “presumían” de esta estrategia, así como de fotos que presuntamente comprobarían la aparente “trampa”. Según los detractores, el influencer no tenía tanto apoyo como Manola, por lo que el supuesto uso de bots era la única forma en la que él se quedara en el reality.

Debido a esto, han solicitado a la producción que se cite al notario para que verifique si realmente los votos a favor de Teo son “reales” y que, en caso de no ser así, se le expulse de forma inmediata del show y devuelvan a Díez.

Por otra parte, los seguidores del influencer no solo negaron esto, sino que también acusaron a los fans de Manola de, presuntamente, hacer lo mismo para intentar que la conductora siguiera en el reality.

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante esto. Sin embargo, Rey Grupero, quien funge como uno de los panelistas del show, le preguntó al público a qué eliminado desearían tener de regreso en el reality. Si bien la mayoría lo tomó como una pregunta normal, algunos lo vieron como una esperanza de que Manola pudiera regresar, principalmente ahora que Lolita había desertado y, en teoría, se necesita un participante más para que ocupe su lugar.

La granja VIP / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la gala del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP’?

Como cada lunes, hoy 17 de noviembre se llevará a cabo la gala en la que se decide al ‘Capataz’ de la semana en ‘La granja VIP’. A diferencia de otras veces, ahora el público podrá votar por aquellos que tomarán la prueba. El desafío solo podrá ser realizado por un granjero, por lo que los peones quedan descartados.

Los concursantes con más votos podrán competir en la dinámica y el ganador será ‘Capataz’, quien no solo será el encargado de la casa, sino que también tendrá inmunidad y podrá escoger a los competidores en el duelo de nominación. De igual forma, se revelará el legado de Manola Díez, en el que se conocerá al primer nominado de la semana.

El evento inicia a las 9 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, plataforma en la que también se puede ver el famoso 24/7.

