¿Teo abandonará La granja VIP por culpa de Eleazar Gómez?: “Ya me harté”

Los ánimos en “La granja VIP” están más tensos que nunca. Varios de los participantes —con excepción de Alfredo Adame y Manola Díez— ya no toleran la actitud de Eleazar Gómez y esperan que, por fin, este domingo sea eliminado por decisión del público.

¿Por qué los granjeros quieren que Eleazar Gómez sea eliminado en La granja VIP?

Desde antes de que Sergio Mayer Mori obtuviera la salvación, dejó claro que su plan del viernes de traición en La granja VIP sería rescatar a Lis Vega y enviar a Alfredo Adame a la placa, con la intención de que quedaran nominados Manola, Eleazar y Adame. Esto debido a los recientes encontronazos que ha tenido con diversos compañeros a lo largo de la competencia.

Por esta razón, Sergio buscará dejar al actor en riesgo y aumentar sus posibilidades de ser eliminado, por lo cual Fabiola, Lis, Kim Shantal, ‘el Patrón’, Kike Mayagoitia, ‘la Bea’ y Teo festejaron la salvación de Sergio Mayer Moiri.

Mira: Eleazar Gómez insulta a Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP’; desata críticas: “¿Villano o hipócrita?”

César Doroteo estalla contra Eleazar Gómez en La granja VIP / Capturas de pantalla

¿Por qué Teo quiere renunciar a la granja VIP?

Sin embargo todavía no es un hecho que Alfredo Adame está en la placa en La granja VIP y la producción constantemente sorprende a los granjeros, pero César Doroteo mejor conocido como ‘Teo’ espera que Eleazar quede eliminado el próximo domingo y sino lo hace hace, advierte que será él quien dejará el reality.

“Yo la verdad si veo que regresa, no quiero seguir más. porque no podría creer que el publico, que mi México prefiera ver todo eso, en lugar de lo bonito que la pasamos y creamos”, dijo Teo a Kim Shantal.

“Si lo salvan otra vez, ya me harté, si México es lo que quiere. Yo ya bye, pero esperemos que no regrese” Teo

Por su parte, Kim Shantal le pidió que no se adelantara, pues está convencida de que esta vez Eleazar Gómez no logrará salvarse, pues cree que Alfredo Adame y Manola son fuertes ante el público y podrían dejar fuera al actor.

Mira: César Doroteo estalla contra Eleazar Gómez por hablar a sus espaldas de él en La granja VIP: “esto es un juego”

Eleazar Gómez amenaza a César Doroteo en La granja VIP / Especial

¿Qué pasó entre Teo y Eleazar Gómez en La granja VIP?

La tensión entre Teo y Eleazar Gómez en “La granja VIP” ha ido escalando hasta un punto en el que Teo ya no oculta su deseo de verlo fuera del reality. Para él, el problema no es uno solo, sino una suma de actitudes y situaciones que lo han llevado al límite. Todo comenzó cuando vio un video en el que Eleazar hablaba de él con Sergio Mayer Mori, donde se referían a él como “Dorothy” aseguran que lo querían fuera.

Aunque Eleazar aseguró que “no fueron críticas, solo bromas”, Teo lo percibió como una serie de comentarios malintencionados a sus espaldas, lo que quebró la confianza y lo motivó a marcar distancia.

A esto se sumaron problemas de convivencia. La tensión creció especialmente en la cocina, cuando Fabiola reclamó que Eleazar no había lavado bien los trastes. Teo salió en su defensa y terminó enfrentándose directamente con él, señalando que “no me late cómo se comporta”, dejando claro su molestia por la falta de responsabilidad en tareas básicas dentro de la granja.

Mira: Rey Grupero rompe en llanto por el “acoso” del Patrón a Eleazar Gomez en “La granja VIP