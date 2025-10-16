Tunden a Eleazar Gómez por ácido comentario contra Teo en La granja VIP ¿lo tachan de homofóbico?

El ambiente en La granja VIP está más tenso que nunca. En plena semana de nominaciones, los conflictos comenzaron a salirse de control, y uno de los concursantes más polémicos del reality, Eleazar Gómez, volvió a colocarse en el ojo del huracán por un comentario que muchos calificaron de homofóbico y fuera de lugar hacía Teo González. ¿Qué dijo! ¡Aquí te contamos!

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre Teo en La granja VIP y por qué causó tanta polémica?

Eleazar Gómez el actor, quien intenta reconstruir su imagen en La Granja VIP tras sus escándalos legales y su pasado de violencia, generó indignación en redes sociales al insinuar que la producción protege a algunos participantes, en especial a Teo, uno de los favoritos del público. Las palabras del también cantante no solo encendieron el debate sobre discriminación y favoritismo, sino que podrían costarle su permanencia en el programa.

Durante una charla con Alberto del Río, Eleazar dejó escapar un comentario que provocó rechazo inmediato entre los espectadores. En tono confidencial, el actor expresó:

“Es que César, no lo quiero decir así pero como es el único… ya sabes, también lo quieren mantener y a Alfredo, pues no hay manera (de que lo saquen)”. Eleazar Gómez

En redes aseguran que, Eleazar habría sugerido que Teo es protegido por su orientación sexual, insinuando que el reality busca mantenerlo en competencia por motivos de diversidad. El comentario no tardó en viralizarse, desatando una ola de críticas, memes y peticiones de expulsión en redes sociales.

Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok calificaron las declaraciones como “retrógradas y discriminatorias”, asegurando que el actor “no aprendió nada” tras sus problemas judiciales.

“Eleazar no ha aprendido la lección y en lugar de recuperar su carrera, la está hundiendo más”.

“El más funable de La granja VIP ”.

”. “Ya sabemos quién va a ser el próximo eliminado del domingo”.

Cae destacar que Eleazar pese a sus polémica cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Sin embargo en la conversación de redes sociales el público considera que, en vez de enfocarse en mostrar madurez o humildad, el actor sigue cayendo en actitudes arrogantes y provocadoras, lo que ha minado por completo la poca simpatía que había recuperado.

¿Qué polémicas y escándalos ha tenido Eleazar Gómez a lo largo de su carrera?

Cronograma de polémicas de Eleazar Gómez:



Relación con Danna (2009–2010)

Eleazar Gómez y Danna Paola mantuvieron una relación cuando ella tenía 15 años y él 24. Aunque nunca hubo una denuncia formal, TVNotas captó en video los malos tratos del actor a Danna afuera de un cine. Diversos medios y seguidores especularon que el romance terminó debido a comportamientos violentos por parte de Eleazar.

Acusaciones de otras ex parejas (2011–2015)

Durante este periodo, las modelos Vanessa López y Elia Ezrré compartieron en redes sociales que presuntamente vivieron episodios de violencia durante sus relaciones con el actor. Aunque no se iniciaron procesos legales, ambas ofrecieron testimonios públicos que reforzaron la percepción negativa sobre su conducta.

Agresión a Tefi Valenzuela (2020)

En 2020, Eleazar Gómez fue arrestado en la Ciudad de México tras golpear, morder e intentar estrangular a su entonces pareja, la cantante Tefi Valenzuela, dentro de un hotel. El caso se volvió altamente mediático por la gravedad de las agresiones y por la fama del actor, quien fue señalado por violencia de género.

Tras la denuncia, Eleazar fue vinculado a proceso por violencia familiar equiparada y permaneció en prisión preventiva durante cinco meses, mientras avanzaban las investigaciones judiciales.

Posteriormente, el actor se declaró culpable, ofreció disculpas públicas y aceptó someterse a tratamiento psicológico. Como resultado, se le otorgó libertad condicional por tres años, con la advertencia de que, si reincidía, regresaría a prisión.

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025?

Las votaciones oficiales de La granja VIP se realizan a través del sitio web o la aplicación oficial de TV Azteca, donde los fans pueden emitir hasta 10 votos diarios para salvar a sus favoritos. El proceso es muy sencillo:



Ingresa a la página web o app oficial de TV Azteca.

Haz clic en la sección “Votar”.

Selecciona a los concursantes que deseas apoyar.

Distribuye tus 10 votos y confirma tu elección.



Aunque aún no se ha confirmado si la votación estará habilitada todo el día o solo durante la transmisión del programa, los seguidores ya se están organizando en redes sociales para impulsar campañas a favor de sus favoritos.

Los nominados de esta semana en La granja VIP son:



César Doroteo Alfredo Adame La Bea Eleazar Gómez