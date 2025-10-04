La granja VIP: Filtran lista completa de los participantes que faltan por confirmar, ¡una exacadémica está incluida!

El próximo estreno de ‘La granja VIP’, el nuevo reality de TV Azteca, ha causado mucha expectativa en el público. Hasta el momento, solo se han confirmado a ocho participantes de forma oficial. Sin embargo, recientemente se dio a conocer la lista de aquellos que faltan por anunciar, ¿de quiénes se trata?

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los ocho participantes confirmados hasta ahora para ‘La granja VIP’?

Con un elenco integrado por actores, cantantes, conductores y hasta un luchador, la primera temporada de ‘La granja VIP’ México promete ser uno de los shows más emocionantes de 2025. Estos son los participantes confirmados hasta ahora:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto ‘el Patrón’ César Doroteo Manola Diez Kike Mayagoitia

Hasta el momento, se desconoce cuándo se revelarán al resto de los famosos que formarán parte de este show. No obstante, se filtró un presunto promocional que mostraría a todos los que faltan por confirmar.

¿Qué participantes faltan por confirmar para ‘La granja VIP’?

Según la imagen que ronda en redes sociales, faltan a otros ocho participantes por anunciar para ‘La granja VIP’. Una de ellas sería una exacadémica muy reconocida. Aquí te dejamos quién falta por revelarse:

Wendolee Ayala

Eduardo Capetillo Jr.

Lis Vega

Karina Torres

Eleazar Gómez

Carmen Campuzano

Sergio Mayer Mori

Jorge Alberti

Aunque se llegó a especular que Aarón Mercury, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, también podría ser parte del programa, todo indica que no es así.

Cabe destacar que esto no es algo oficial y la identidad de todos los participantes se sabrá hasta el día de su estreno.

Lista completa de integrantes de ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿De qué trata ‘La granja VIP’ y cuándo se estrena?

‘La granja VIP’ es un reality que reunirá a 16 celebridades que permanecerán encerradas en una granja, teniendo que hacer diversas labores de campo para sobrevivir. Serán monitoreadas las 24 horas y el público podrá verlas a través de la app de Disney+.

Cada semana se designará un “capataz”, quien gozará de privilegios especiales, mientras que el resto tendrá que luchar para no dormir en el granero. También habrá dinámicas semanales para nominar y expulsar a los participantes. La audiencia será partícipe con sus votos.

La influencer Malleza estará a cargo de ser la host digital, mientras que Kristal Silva, Linet Puente y Lola Cortés serán las críticas.

El estreno está programado para el próximo 12 de octubre, a las 8:30 pm. Podrá verse a través de Azteca Uno, así como por Disney+.

