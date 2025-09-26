Manola Díez confirmada para ‘La granja VIP’ tras polémica salida de ‘Escápate conmigo’, ¿será la villana?

Manola Díez vuelve a dar de qué hablar. Tras la polémica que ocasionó su salida del programa de ‘Escápate conmigo’, ahora se confirma su participación en ‘La granja VIP’, el nuevo reality de Azteca uno programado para estrenarse a mediados de octubre.

Aunque el anuncio no fue tan sorpresivo, pues previamente se había filtrado que estaría en el concurso bajo el papel de “la villana”, sí llamó la atención que se uniera poco después de que se ventilara que había salido de ‘Escápate conmigo’ tras un arranque de enojo durante las grabaciones.

¿Por qué Manola Díez salió del programa ‘Escápate conmigo’?

Hace algunas semanas, el programa ‘Todo para la mujer’ informó que Manola Díez, presuntamente, “enloqueció” durante las grabaciones de ‘Escápate conmigo’, por lo que el productor del nuevo matutino, Paco Lalas, decidió prescindir de sus servicios.

Esto habría sido confirmado por un allegado de la producción, quien, en una entrevista para TVNotas relató que la conductora se molestó después de que uno de los colaboradores la regañara por haber llegado tarde. Según nuestra fuente, aunque frente a las cámaras se mostró muy profesional y alegre, estaba muy enojada tras bambalinas.

“Nos enteramos de que (Paco Lalas) él le explicó que era muy difícil que siguiera. Lamentaba mucho que las cosas no se hubieran dado bien, pero que siempre contaría con su amistad. A ella ya no la volvimos a ver. Nos dijeron que se puso triste, porque le entusiasmaba el proyecto. Aunque tiene una vida acomodada, a ella lo que le llena es trabajar. Finalmente, ya no se transmitió lo que Manola hizo” Fuente a TVNotas

Al ser cuestionada sobre este asunto, Manola simplemente se limitó a decir que no fue despedida por discutir con su esposo en las grabaciones, como se llegó a especular, asegurando estar muy agradecida por la oportunidad que Lalas le dio en su momento.

“Él (Paco Lalas) es un tipazo. Yo le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta, que él dice que yo tengo una chispa increíble. Él es un gran ser humano. Lo considero mi amigo. Le agradezco la oportunidad. Sin embargo, entendió que, a veces, las cosas, cuando no se dan, no se dan”, indicó.

Manola Díez es la séptima confirmada de ‘La granja VIP’

En la emisión más reciente de ‘Venga la alegría’, se reveló a Manola Díez como la séptima confirmada para ‘La granja VIP’. La actriz y presentadora se dijo estar muy emocionada por entrar a este proyecto.

Sobre si entrará con una estrategia, la también productora dejó claro que solo está enfocada en “divertirse” y conocer al resto de sus compañeros. Aunque mencionó estar a la “expectativa de las cosas”, sostuvo que no dudará en defenderse si la atacan.

Asimismo, mencionó sentirse algo confiada, ya que creció en una granja y está acostumbrada a la vida de campo. Incluso, quiere ver si la producción le permite entrar con alguno de sus animales.

“Agradezco a la empresa que me haya dado esta oportunidad. Es una experiencia increíble porque yo me crié en un campo. Amo los animales. Es fluir, conocer a mis compañeros, ver quién sí y quién no”, expresó.

¿Quiénes son los famosos confirmados para ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, se han dado a conocer a siete de los 16 famosos que estarán en ‘La granja VIP’. Estos son los confirmados hasta ahora:

Jawy

Alfredo Adame

Sandra Itzel

Kim Shantal

César Doroteo

Alberto del Río ‘el Patrón’

Manola Díez

El reality se estrenará el próximo 12 de octubre, a las 8:00 pm, a través de Azteca UNO. En tanto que el 24/7 se podrá sintonizar en la plataforma de Disney+.

