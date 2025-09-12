Famosa se une a La granja VIP con tratamiento psiquiátrico ¿para enfrentar un trauma de infancia?

La modelo e influencer con más de 11 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las concursantes confirmadas para La granja VIP, el nuevo reality show donde los famosos deberán dejar atrás los lujos para enfrentarse a la vida rural. Entre vacas, gallinas y la vida en el campo, cada participante tendrá que demostrar disciplina, resistencia y, sobre todo, autenticidad. Sin embargo, en el caso de la influencer, su llegada al programa está marcada por un detalle que pocos esperaban: reveló que está en tratamiento psiquiátrico y que enfrentará un trauma de infancia que la ha perseguido durante años.

Primera confirmada de ‘La Granja VIP México’ / Redes sociales

¿Por qué Kim Shantal aceptó entrar a La granja VIP México y qué busca en el reality?

La modelo e influencer Kim Shantal, conocida por ser una chica reality, sorprendió al confirmar su participación en La granja VIP, el nuevo reality show de la televisdora del Ajusco. En este formato, los famosos deben vivir como en el campo: ordeñar vacas, recoger huevos de gallina y administrar una granja en todos sus aspectos.

Pero lo que más llamó la atención no fue su ingreso al programa, sino las razones personales que la llevaron a aceptar el reto. “Estoy en el mejor momento de mi vida, me siento plena y es una oportunidad para reconectarme con mi yo del pasado porque mi mamá es de un pueblo de Tepic, Nayarit; mi papá es de un pueblo de Jalisco, de los Lagos”, confesó Kim Shantal antes de comenzar la aventura.

La influencer reveló que su infancia transcurrió en rancherías, pero hay partes de ese pasado que su mente ha bloqueado. “Yo crecí en ese entorno pero hay cosas que yo sellé y no las recuerdo”, dijo con sinceridad. Esta conexión con sus raíces es uno de los motivos que la impulsaron a formar parte del reality, pero no es el único.

¿Qué trauma reveló Kim Shantal antes de entrar a La granja VIP México y por qué está en tratamiento psiquiátrico?

El segundo motivo que llevó a Kim Shantal a aceptar el reto de La granja VIP está relacionado con un trauma profundo que arrastra desde su infancia. Y es que, aunque parezca increíble, la influencer tiene un pánico extremo a las aves, algo que podría complicar seriamente su estancia en la granja.

“Tengo un temor súper grande. La gente que me sigue sabe que le tengo un pánico enorme a las aves... siento que me estoy saboteando al decirlo ahora que entro a un lugar donde hay aves, pero les tengo pánico” Kim Shantal

Este miedo no es simplemente una fobia común, sino un trauma psíquico que ha requerido atención médica. “No es que me den miedo las aves, es algo más grave. Pero he estado trabajando en mí para superarlo porque son muchos años que me privo de hacer cosas por culpa de ese temor”, explicó.

Kim Shantal está en terapia psicológica y psiquiátrica para enfrentar este problema. “Tengo ya algunas teorías de cuál es el origen. Estoy en terapia tanto sicológico como psiquiátrico, estoy tratando de superarlo y estoy segura de que lo haré porque soy una mujer de retos”, aseguró.

¿Quién es Kim Shantal, influencer polémica y tercera confirmada en La granja VIP México?

Kim Shantal, cuyo nombre completo es Kimberly Shantal Adame, es una influencer mexicana originaria de Tijuana, Baja California. Su carrera comenzó en el mundo digital como parte del famoso canal Badabum, donde protagonizó videos virales junto a otras figuras como Lizbeth Rodríguez. Aunque estudió gastronomía, tuvo que trabajar como edecán, bailarina y porrista para costear sus estudios.

Su salto a la fama vino acompañado de polémicas, especialmente por su ruptura con la empresa Badabum, que ella misma describió como una “jaula de oro” por los abusos y contratos restrictivos que vivió. Tras la pandemia, se reinventó creando el team Fénix, un colectivo de creadores de contenido que logró millones de reproducciones.

Kim Shantal / Redes sociales

Además de su éxito en redes sociales —donde acumula más de 11 millones de seguidores en Instagram— Kim ha participado en varios realities como:

Tentados por la fortuna

Los 50 de Telemundo

de Telemundo La venganza de los ex VIP

Las estrellas bailan en Hoy.

Su presencia en televisión ha sido constante, y ahora se convierte en la tercera confirmada para La granja VIP , donde enfrentará uno de los mayores retos de su vida: convivir con aves, a pesar de tener una fobia extrema que la ha llevado a recibir tratamiento psiquiátrico. Su participación promete drama, autenticidad y mucha polémica, como ya lo adelantó en su mensaje de bienvenida:

“Digan lo que digan, aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada” Kim Shantal

¿De qué trata La granja VIP 2025 y cuándo se estrena?

‘La granja VIP 2025’, es un reality en el que un grupo de famosos es encerrado y monitoreado las 24 horas del día en una granja, en la que tendrán que hacer actividades de campo para poder conseguir sus propios alimentos y asegurar su supervivencia.

Hasta el momento, se ha confirmado la participación de Alfredo Adame y Jawy Méndez y Kim Shantal. Sin embargo, en redes sociales se ha filtrado una lista del resto de los posibles ‘granjeros’. Estas son las celebridades que, supuestamente, estarán en el reality:



César Doroteo

Enrique “Kike” Mayagoitia

Carlos Quirarte

Sabrina Sabrok

Uriel Estrada

Marcela Iglesias

Wendolee Ayala

Jorge Alberti

Por otra parte, se sabe que la influencer Mallaeza será la conductora digital. En tanto que Lola Cortés, Ferka y Linet Puente serán las críticas.

El estreno está programado para el próximo 12 de octubre. Si bien aún no se revela el horario oficial, en uno de los promocionales decía que iniciará a las 10 pm y que se podrá ver por Azteca Uno, así como por la plataforma de Disney+.