Queen Buenrostro habla del beso que se dio con el exnovio de su examiga, Kim Shantal

Platicamos con la influencer, Queen Buenrostro y respondió a las críticas que la han llovido, luego de viralizarse una foto en la que besa a ‘Suavecito’, exnovio de su examiga, Kim Shantal.

“Realmente conozco a ‘Suavecito’ desde hace mucho tiempo. Nunca habíamos tenido la oportunidad de tener más comunicación, porque cada uno estaba enfocado a su relación que teníamos en ese entonces. Yo, con mi exnovio, Cédric (Mejía), y ‘Suavecito’, con mi examiga Kim (Shantal)”.

Queen Buenrostro aclara su relación con ‘Suavecito’ tras el beso viral

“Después la relación con Kim se fracturó. Tenemos más de dos años sin hablarnos. Nunca entendí por qué, pero así sucedieron las cosas. Yo ya no tenía contacto con nadie de ellos y con ‘Suave’ era esporádicamente. Hasta que un día ‘Suavecito’ me marcó y al escucharme desanimada por lo que viví con mi expareja (Brandon Castañeda), me invitó a Guadalajara al cumpleaños de un amigo. Me quedé tres semanas allá”.

“Y no pasó absolutamente nada. Me llegó el rumor de que ya estaban diciendo que ‘Suave’ y yo teníamos intimidad (ríe). Luego coincidimos con la idea de viajar a Los Ángeles y nos fuimos. Todo se hizo sin ninguna intención de nada. Fue un viaje de amigos y hasta ahí. El beso que se hizo viral nos lo dimos por el simple hecho de que se prestó el momento. No sé cómo explicarlo”.

“No anden inventando cosas. Él y yo no tenemos relación de noviazgo ni algo por el estilo, somos amigos. La gente anda diciendo que supuestamente yo ya le traía ganas a ‘Suave’ desde hace años (ríe). Eso no es cierto, siempre fui respetuosa con la relación que cada uno tenía”, señaló Queen Buenrostro.

Mira: Brandon Castañeda demandó a su ex, Queen Buenrostro, ¡por acoso! “Se metió a mi depa a la fuerza”

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

Podría interesarte: Queen Buenrostro denuncia violencia de Brandon Castañeda y él la responsabiliza por amenazas

Queen Buenrostro responde a las críticas y acusaciones de traición

“Me están acribillando por un beso y ¿todo lo que me hicieron mis examigos no cuenta? Me callé por mucho tiempo. Les di contenido por meses y aún así lo dejé pasar. Yo no le bajé el novio a nadie, ni rompí matrimonios o familias. Ambos estamos solteros y Kim se encargó de decir que yo ya no era su amiga. Entonces no traicioné a nadie”.

“Tampoco rompí ningún código de amigas. Entiendo que se debe cuidar esa parte, pero Kim y yo dejamos de serlo hace muchísimo tiempo. Yo no le debo lealtad. En cambio, ella y Alex (Flores) fueron desleales conmigo desde hace mucho. Han hablado pestes de mí y no he dicho nada. Alex habla mal de mí en su programa y le he dado bastante contenido y seguramente se lo seguiré dando”.

Buenrostro responde a quienes la comparan con Karla Panini y Ángela Aguilar.

“Me dan risa los comentarios que me ponen. No soy Karla Panini, ni Ángela Aguilar, no sé por qué me comparan con ellas. Son casos totalmente diferentes y vuelvo a decirlo, yo no rompí matrimonios, familias o amistades. Por eso mi conciencia está tranquila. Una polémica más”, concluyó.

No te pierdas: Brandon Castañeda denunciado por supuesta agresión a su exnovia; ella dice: “No es fácil”