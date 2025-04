Queen Buenrostro denuncia violencia de Brandon Castañeda y él la responsabiliza por amenazas

Hace unas semanas, Queen Buenrostro preocupó a sus fans al publicar una serie de fotografías en las que mostraba golpes en su cuerpo y un video donde se veía a Brandon Castañeda, su ahora exnovio y supuesto agresor, tener una crisis después de presuntamente haberla golpeado.

La noticia se hizo viral y tomo relevancia. En medio de la tormenta, Queen Buenrostro confesó a TVNotas el verdadero “infierno” durante su relación con Brandon Castañeda. Aunque inicialmente negó que su ex la hubiera agredido, aseguró que sufrió agresiones físicas y psicológicas. “Por mucho tiempo negué cosas que pasaban en la relación... Lo normalicé tanto que a veces pensaba: ‘No me ha golpeado en un mes, entonces estamos bien’”, confesó.

La influencer relató distintos episodios de violencia que habría vivido, como haber sido aventada a la carretera, sufrir golpes que la obligaron a ocultar moretones en fotos, y recibir insultos devastadores.

“Me dijo: ‘Nunca te quise, ni te amé, solo te utilicé. Te mereces cada golp... que te he dado. Mírate, eres la basura de todos’”, aseguró. Además, declaró que Brandon incluso la tomó del cuello hasta casi desmayarla.

Queen Buenrostro compartió fotos de los golpes que recibió. Queen asegura que ya tomó acciones legales y él tiene orden de restricción. / Redes sociales

Brandon Castañeda expone amenazas en su contra

Luego de las declaraciones de Queen, Brandon Castañeda difundió un video en el que se escucha una supuesta amenaza en su contra. Junto al video escribió: “Gracias a Dios pude por fin grabar una de tantas amenazas que me han llegado”.

Luego, en el audio se escucha a un hombre decirle: “Mire, compa, es la última vez que vuelvo a hablar con usted. No me vuelva a colgar. Ocupamos que deje de estar haciendo eso, que deje de estar subiendo fotos de mujeres des…s. Te puedes evitar cosas”.

Brandon, de manera seria, le pidió que dejara de estarlo llamando. Después, mencionó a sus más de 700 mil seguidores que responsabiliza directamente a su exnovia en caso de sucederle algo.

“Familia, sé que no fue la mejor manera de expresarme, yo lo sé, pero estoy harto de tantas llamadas que me han llegado a mi teléfono. Solo quiero evidenciar esta llamada, que si algo me llega a pasar, esto va a caer en responsabilidad de Queen Buenrostro”.

Sobre las acusaciones hechas por Queen este martes de TVNotas, Brandon no hizo declaración alguna y solo se limitó a promocionar una plataforma para ganar dinero.

¿Cuál fue la reacción de Queen ante las amenazas denunciadas por Brandon?

Lejos de mantenerse al margen, Queen respondió de forma sarcástica a las amenazas denunciadas por su expareja. En sus historias de Instagram publicó una imagen de una niña con emoticones de lentes oscuros, un teléfono y un arma, acompañada del mensaje:

“Ahora resulta” Queen Buenrostro

Para luego escribir en su canal de Instagram “Lo único que tengo que decir, ya denle trabajo en la tv al actor” acompañado de un emoticon de payaso.

Al momento, Brandon no ha dado réplica a Queen.