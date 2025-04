Brandon Castañeda reacciona a la denuncia de agresión de su ex: “Conocerán el verdadero rostro”

En medio del escándalo mediático que desató Queen Buenrostro al denunciar públicamente a Brandon Castañeda, su expareja, el exintegrante de Wapayasos decidió emitir una respuesta contundente a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin nombrar directamente a Queen, Castañeda aseguró que durante más de un año fue amenazado con la publicación de un video que, aparentemente, sería usado para desacreditarlo. Aun así, señaló que se siente “liberado” y afirmó que pronto se sabrá toda la verdad.

“Más de un año amenazando con subir tu video y lo único que puedo decirte por ahora es… gracias. Porque ahora más que nunca, por fin me siento liberado de ti. Y tranquilos, porque pronto conocerán el verdadero rostro”, escribió en sus redes sociales, con lo que dejó abierta la posibilidad de contar su versión completa más adelante.

Hasta el momento, Brandon no ha dado entrevistas ni ofrecido mayores declaraciones, pero su publicación generó miles de reacciones y comentarios divididos entre sus seguidores y los de Queen, quienes siguen esperando más detalles de este polémico caso.

¿Qué dijo Queen Buenrostro sobre la presunta violencia que vivió?

Fue el sábado 12 de abril cuando Queen Buenrostro, reconocida influencer y exconcursante del reality “La venganza de los ex”, rompió el silencio en Instagram con una serie de historias impactantes. Ahí, no solo compartió fotografías de su cuerpo con hematomas visibles, una mano inflamada y sangre en el labio, sino que también publicó audios de una discusión con Brandon, que habrían sido grabados en la sala de su casa.

En uno de los fragmentos se escucha supuestamente a Brandon decir: “Hice lo que tuve que hacer”, mientras Queen lo confronta: “¿Por eso me ahorcas, me pegas, me das una cachetada?”. La supuesta voz de él contesta: “Cállate, te lo merecías. Te debería hacer algo peor”.

Además, la influencer mostró fotos de su celular destruido, lo cual aseguró es una prueba más de lo que vivió. Queen también publicó un mensaje escrito donde detalló su experiencia y el miedo constante que sentía por las amenazas que, según ella, recibía por parte del influencer.

“Por mucho tiempo tuve miedo hasta de las cosas con las que él me amenazaba. Me decía: ‘Yo te voy a exponer’. Es un manipulador, un narcisista que, al día de hoy, me sigue culpando por todas las veces que me ha hecho daño”, escribió ante sus más de 7.4 millones de seguidores.

Queen Buenrostro ya presentó una denuncia legal a Bandon Castañeda por violencia

Aunque su primer paso fue a través de redes sociales, Queen Buenrostro aseguró que este no es solo un intento de llamar la atención o crear polémica, como algunos han sugerido. En sus historias dejó claro que ya ha tomado acciones legales contra Brandon Castañeda: “No se trata solo de crear polémica, esto es una denuncia pública y legal”, afirmó tajantemente.

Hasta el momento, no se ha filtrado ninguna documentación oficial sobre la denuncia formal, pero Queen dejó ver que su intención es que la situación se investigue por las autoridades correspondientes.

La influencer también pidió perdón a quienes en su momento intentaron advertirle sobre la relación. Entre ellos destacó a la también influencer Bebeshita, quien había declarado anteriormente a TVNotas que ella también fue víctima de Brandon.

“Le quiero pedir una disculpa pública a todas las mujeres que han pasado por lo mismo. Una disculpa pública a mis examigos. Gracias por estar cuando más los necesité y perdón por hacerlos quedar como mentirosos” Queen Buenrostro

