Luis R. Conriquez no cantará más narcocorridos, luego de zafarrancho en palenque ¿Cancelan feria de Texcoco?

La noche del 11 de abril se vivió un momento tenso y caótico en el Palenque de la Feria del Caballo de Texcoco 2025. El cantante Luis R. Conriquez, a quién recientemente acusaron hace poco de todas mías, e infiel a su nueva novia y conocido por sus corridos y estilo particular en el regional mexicano, se presentó tal como estaba programado, pero dijo que no interpretaría algunas canciones.

“Es la primera vez que estoy en un palenque sin cantar corridos, así que nos acomodamos o nos enfiestamos o a ver qué hacemos. Ni modo, vamos a ponernos románticos”, dijo el cantante desde el escenario, buscando conectar con el público. Esto, debido a una restricción del gobierno estatal para hacer apología de la violencia en actos públicos, luego de lo ocurrido en conciertos en Jalisco, en los que se elogió a un narcotraficante durante una presentación.

Luis R. Conriquez, incluso un día antes, ya había anticipado a su público que dejaría de cantar ciertos corridos. Incluso aseguó que sus verdaderos fans lo seguirían cantara lo que cantara.

Sin embargo, los asistentes no tomaron bien la noticia y en el palenque comenzaron a gritar “¡Corridos, corridos!”, exigiendo los temas que esperaban escuchar. La tensión creció rápidamente.

Ante la negativa de Conriquez a ceder, algunos asistentes comenzaron a lanzar cerveza y objetos hacia el escenario. Provocaron desorden y se puso en peligro a los presentes. En medio del caos, Luis R. Conriquez abandonó el escenario sin recoger sus instrumentos, mientras algunos asistentes incluso subieron al templete y causaron destrozos. Los videos del altercado circularon en plataformas como TikTok y X, donde se viralizaron las escenas de empujones y jaloneos que marcaron la noche.

¿Qué dijo Luis R. Conriquez en su comunicado oficial tras el incidente?

Horas después de lo ocurrido, Luis R. Conriquez publicó un comunicado oficial en el que lamentó lo vivido en el Palenque de Texcoco. Reconoció que lo más importante para él es su público, pero reiteró su compromiso de apegarse a las normas que solicita el gobierno respecto a la interpretación de corridos, incluso si eso implica modificar su propuesta artística.

Esto, debido al llamado de las autoridades del Estado de México a que en los eventos públicos no haga apología de la violencia.

El cantante reconoció que para él es una “situación compleja”, porque: “Si algo me ha caracterizado es el estilo musical con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público”.

Dado el caos en el palenque de la Feria de Texcoco que se desató cuando el intérprete dijo que no cantaría lo que se conoce como narcocorridos, Conriquez lamentó estos hechos violentos.

“Lamento profundamente lo ocurrido en la presentación de anoche. Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy”. Luis R. Conriquez

En el texto, el cantante también denunció que los disturbios pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes, su equipo de trabajo y su propia integridad física:

“Los lamentables hechos atentaron no solo contra la seguridad y por tanto la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía”. Luis R. Conriquez

A pesar del momento tan complicado, Luis R. dejó en claro que continuará haciendo música, aunque con un giro importante en las letras que él dice que lo hacen conectar con su público:

Luis R. Conriquez “Seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música, aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”.

Finalmente, aprovechó para agradecer a quienes lo han apoyado en estos momentos difíciles:

“Agradezco con el corazón a todas las personas que han apoyado mi carrera a pesar de las adversidades, y a todas aquellas que el día de hoy me escribieron, preocupadas por lo vivido anoche”.

¿Se cancelará la Feria del Caballo tras lo sucedido?

Aunque en redes sociales comenzó a especularse sobre una posible cancelación de la Feria del caballo de Texcoco 2025, hasta el momento no existe algún comunicado oficial que confirme esta medida. El evento, uno de los más importantes del Estado de México, continúa la programación con la cartelera prevista de artistas.

Sin embargo, el incidente con Luis R. Conriquez en la noche del 11 encendió las alertas en temas de logística y seguridad. Esto, luego de que durante su presentación en la noche del viernes 11, los asistentes arrojaran objetos al escenario y se metieran al escenario en el palenque de la Feria de Texcoco cuando Luis R. Conriquez dijo que no cantaría en su presentación los corridos de su repertorio.

La decisión de no interpretar narcocorridos en Texcoco no fue caprichosa, sino una medida tomada en cumplimiento con las regulaciones impuestas por las autoridades. El gobierno del Estado de México reiteró este domingo su llamado a no hacer apología de la violencia en eventos públicos masivos y ferias en municipios. La administración que encabeza la gobernadora Delfina Gómez pidió a las autoridades municipales “tomar las previsiones necesarias para evitar que el talento artístico utilice cualquier referencia de personajes o actos ilícitos en imágenes, voz, audio o videos”.