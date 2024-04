Luis R. Conriquez ¿anda de todas mías, infiel a su nueva novia tras polémica con su esposa?: Video

Hace algunas semanas, Luis R. Conriquez se volvió tendencia tras acusar públicamente a su esposa, Karen Caro, y su suegra de haberlo agr3d!do físicamente mientras vacacionaba con su nueva novia.

A través de un video para redes sociales, el cantante explicó que la madre de sus hijos, de quien se separó hace cuatro meses, junto a su suegra, hermana y una amiga se metieron a la casa que había rentado junto a su novia, identificada como Ivette Camacho, y unos amigos.

“Cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella (su actual pareja) y yo, pues como pude, las retuve para que ella se fuera y me g0lp3aron. Aquí pueden ver”, indicó Conriquez mientras mostraba las lesiones que tenía en el rostro.

Por su parte, Karen Caro aseguró que el artista fue quien la dañó a ella y a su familia, después de que lo confrontara por haberle negado “a la amante” y pedirle que “acelerara” los trámites de divorcio: “Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado. Tú nos agr3d!ste”, sostuvo.

No te pierdas: ¿Quién es Luis R. Conriquez, el cantante que asegura que su esposa y su suegra lo agredieron?

Luis R. Conriquez ¿tiene una novia más?

En medio de este escándalo, la cuenta de espectáculos ‘Chamonic3’ dio a conocer un video en el que se ve a Luis abrazado de otra mujer. En el post, resaltó que la chica en cuestión no sería su esposa, ni la mujer que protagonizó el escándalo de hace unos días.

Si bien algunos medios han dicho que el clip es viejo, todo apuntaría a que podría haber sido una ‘canita al aire’ del cantante antes de enero actual cuando se separó de su esposa.

“Luis R Conriquez sigue en el ojo del huracán, pues ahora salió otro video donde Luis está disfrutando y bailando con otra chica que no es ni su esposa, menos su nuevo prospecto. Peor si es viejo el video, quiere decir que ya engañaba a su esposa”, indicó ‘Chamonic3’.

Hasta el momento, ni Luis, Karen o Ivette se han pronunciado ante la viralización del clip. El cantante y la influencer solo se han limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus respectivos proyectos laborales.

Te recomendamos: Hermano de Xavi ¡confirma la paternidad del cantante!

¿Qué ha dicho la nueva novia de Luis R. Conriquez?

Si bien no ha dicho nada sobre el polémico video, Ivette Camacho, la relación actual de Luis R. Conriquez, narró en su momento cómo fue el encontronazo que habría vivido por parte de la esposa del cantante, su mamá, hermana y amiga.

Mediante sus redes sociales, la joven contó: “Salí corriendo de la habitación, mientras que todas se quedaron agr3d!3endo física y verbalmente a mi pareja (después llegó la mamá) siendo un total de cuatro mujeres. Lo grababan mientras lo g0lp34ban con distintos objetos”.

A raíz de esta situación, mencionó que había interpuesto una denuncia y retó a Caro a que mostrara las supuestas evidencias que tenía en contra de su pareja: “Si tienes videos donde te g0lp34n (Karen) deberías de mostrarlos, así como cuando también grabaron como estábamos acostados y llegaron a g0lp34rnos. ¡Y no estoy embarazada!”, finalizó.

Mira: La ‘Wanders lover’ enfrenta problemas por cirugías estéticas: una parte de su cuerpo fue extirpada

Luis R. Conriquez habría sido agredido por su ex / Facebook: Luis R. Conriquez