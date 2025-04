Alex Lora habla de la prohibición de narcocorridos tras lo ocurrido en concierto de Luis R Conriquez

Luego de que Luis R. Conriquez se rehusara a cantar corridos en su presentación en el Palenque de Texcoco, el cantante fue atacado por los asistentes de su concierto,quienes se mostraron ampliamente molestos por la negativa del cantante y causaron destrozos que llevaron a la cancelación del evento.

Ante esta situación y la aparente cancelación de narcocorridos, Alex Lora, vocalista de ‘El Tri’, quien ha lidiado con la censura desde el comienzo de su carrera, se pronunció al respecto. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Te contamos!

¿Qué pasó en el Palenque de Texcoco cuando se negó a cantar corridos? / Instagram: @luisrconriquezoficial

Pese a que el anuncio del intérprete de ‘Si no quieres no’ tomó por sorpresa a la mayoría del público, el cantante sonorense comunicó desde un día antes en sus redes su decisión: “Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí pa’ delante, en cualquier artista, plebes”.

Además agregó que quienes realmente quieren a los artistas de este género, permanecerían con ellos sin importar lo que cantarán. Desafortunadamente, este nuevo capítulo en su carrera no comenzó como él esperaba.

¿Qué pasó en el Palenque de Texcoco durante la presentación de Luis R. Conriquez?

El pasado 11 de abril, durante su presentación en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025, Luis R. Conriquez anunció que esa noche no cantaría corridos y prosiguió a interpretar temas de amor y desamor que, pese a ser también populares en su repertorio, no complacieron a los asistentes, quienes rápidamente lo abuchearon e insultaron.

Desde las gradas pronto salieron volando vasos con bebidas, botellas y otros objetos que obligaron al cantante a retirarse. ‘‘Me voy pa’ la casa’’, dijo antes de abandonar el escenario, acto seguido los asistentes causaron destrozos contra equipo técnico como pantallas e instrumentos.

Luego de este incidente, Luis R. Conriquez se pronunció en sus redes sociales y, si bien lamentó lo sucedido además reiterar su compromiso con sus seguidores, también reclamó la violencia acontecida:

''Lamento profundamente lo ocurrido en la presentación de anoche. Para mí lo más importante es complacer a mi público, a quien le debo lo que soy”, expresó el cantante que después agregó: ''Los lamentables hechos atentaron no solo contra la seguridad y por tanto la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía’’.

Sin embargo, el intérprete de ‘Hasta el día de hoy’ sostuvo su decisión de darle un giro a su carrera: “Seguiré trabajando en mi más grande pasión, la música, aunque ahora haré algunos cambios significativos en las letras que me hacen llegar y que yo interpreto para conectar con el público”.

¿Qué dijo Alex Lora sobre la prohibición de narcocorridos y el incidente de Luis R Conriquez?

Alex Lora, quien lleva más de 55 años activo y desde los comienzos de su carrera se ha enfrentado a la censura, se pronunció al respecto de la presunta prohibición de narcocorridos:

''Depende de cada quien lo que quiera hacer, la libertad de expresión es para todos... Cada quien es libre de hacer de su vida un cucurucho mientras no salpique los que tiene a su alrededor”, declaró el intérprete de ‘Pobre Soñador’.

De igual forma, la reportera Berenice Ortiz lo cuestionó por haber escrito una canción que era un narcocorrido al estilo rock sobre Caro Quintero, a lo que el rockero respondió que no, simplemente era una historia de amor entre dos personajes.

Respecto a lo acontecido en el Palenque durante el concierto de Luis R Conriquez, Alex Lora sentenció que ''nunca vas a poder complacer a tu persona, mucho más difícil va a ser complacer a todo mundo’’.

¿Están prohibidos los narcocorridos en México?

Lo cierto es que, no hay una ley federal que prohíba los narcocorridos, pero diferentes gobiernos locales han limitado su difusión derivado de incidentes particulares a raíz de eventos en los que se han tocado.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ''no era partidaria de las prohibiciones en ese caso’’, pero sí se pronunció en favor de que ‘‘la propia sociedad, a través de la educación, haga a un lado ese tipo de contenidos musicales’’, promoviendo una cultura de paz.

No obstante, hay casos especiales en los que gobiernos locales ya han tomado cartas en el asunto, como es el caso de Michoacán, donde se prohíben los narcocorridos en espectáculos públicos. Otras localidades de Estados que se suman a las restricciones son Cancún, Quintana Roo; Chihuahua (municipio); Tijuana, Baja California y Nayarit; y recientemente Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y el Estado de México.

En este sentido, Luis R Conríquez ha declarado que seguirá cantando corridos ajustándose a dichas restricciones: “Donde yo los pueda cantar, yo los canto. Donde me digan no, pues no”.