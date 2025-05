La influencer asesinada Valeria Márquez estuvo en videos con Luis R Conriquez y Adrián L Santos ¡Así debutó!

La influencer mexicana Valeria Márquez, de apenas 23 años, fue asesinada el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, a las afueras de su salón de belleza. La tragedia no solo estremeció a sus seguidores en redes sociales, sino que también destapó aspectos poco conocidos de su vida, como su incursión en el modelaje profesional y la actuación en videoclips musicales. Su asesinato, cometido por un sujeto que se hizo pasar por repartidor, desató una ola de reacciones en redes y medios, donde se han compartido homenajes y fragmentos de videos donde ella aparecía.

Más allá de sus populares publicaciones en TikTok e Instagram, Valeria también tenía un salón de belleza que atendía a clientas de alto perfil en Jalisco. Sin embargo, su conexión con el mundo del entretenimiento ha comenzado a llamar la atención, sobre todo por haber participado en videos musicales con reconocidos exponentes del regional mexicano.

Valeria Márquez: un video de tiktok causa revuelo tras su muerte / Redes sociales

¿En qué video aparece la influencer que murió, Valeria Márquez, junto a Luis R. Conriquez?

Uno de los clips más comentados tras su fallecimiento es “Koenigsegg”, una colaboración entre Brian Santin y Luis R. Conriquez, cantante de corridos que recientemente generó polémica al anunciar que dejaría de interpretar canciones que hicieran apología del delito. Esta decisión provocó una fuerte reacción por parte de sus seguidores, quienes destrozaron el escenario durante su presentación en el Palenque de Texcoco a principios de abril.

Aunque en redes sociales circularon imágenes que la vinculaban con otros temas musicales, como “Te quería ver” de Alemán y Neton Vega, fue en este video donde realmente participó como modelo, lo que le dio mayor visibilidad y relevancia en la conversación pública.

El videoclip, cargado de lujo, autos deportivos y aviones privados, muestra a varias mujeres en escenas glamorosas, pero la primera en aparecer y la que recibe más atención de cámara es Valeria. Su mirada abre la secuencia, justo cuando se presenta el nombre de la canción y de los intérpretes.

A lo largo de los más de tres minutos que dura el video, la joven influencer aparece varias veces con vestidos entallados, mirada fija a la cámara y una presencia que resalta incluso entre otras modelos. Hacia el final, Valeria camina junto a Luis R. Conriquez hasta una camioneta blanca de lujo, cerrando así su participación.

¿Con qué artistas trabajó la influencer asesinada, Valeria Márquez?

Además de su aparición en el video de Luis R. Conriquez, Valeria también fue elegida como actriz principal del videoclip “El que extraña pierde” del cantante Adrián L Santos. En esta producción, su participación fue mucho más íntima, ya que interpreta a la pareja del artista en un drama romántico.

En el video se le ve interactuando con Adrián L Santos en distintas situaciones: dentro de un auto de lujo, caminando cerca de una piscina, en la cama y en una intensa discusión. Las escenas acompañan la letra del tema, que habla de desamor y superación personal:

“Pensabas que no te podía dejar,

No sabes que yo también sé olvidar,

Pa’ mí no fuimos nada...

El que extraña, pierde”, dice la canción mientras Valeria mantiene una actuación convincente y emocional.

Esta colaboración muestra otra faceta de Valeria Márquez como influencer, más allá del modelaje y su estética explorando sus habilidades histriónicas. Su actuación fue bien recibida por los seguidores del cantante, quienes destacaron la química en pantalla y la naturalidad con la que interpretó su papel.

