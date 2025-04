Luis R. Conriquez dice “sí" a los corridos: “Donde me dejen cantar”

Luis R. Conriquez se convirtió en tendencia tras su polémica presentación en Texcoco, Estado de México, donde en lugar de solamente cantar el setlist del concierto, comenzó con una justificación de por qué no iba a cantar algunas de sus canciones populares: los llamados corridos bélicos. El público no tardó en reaccionar con molestia y se subió a destrozar el escenario y se tuvo que ir sin cantar. Después, el artista rompió el silencio y aclaró que su decisión fue para atender las reglas impuestas por los organizadores.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el intérprete sonorense de 29 años explicó que una persona de su equipo firmó una cláusula en la que se le prohibía interpretar ese tipo de canciones, so pena de ser penalizado. “No es que yo haya renunciado o me haya echado para atrás. Es como para cantar en esos recintos se pactó no cantar corridos, si no se iba a apagar el sonido”, explicó. Agregó que firmar esa cláusula fue una manera de evitar sanciones: “Hicieron firmar a uno de nuestro equipo que por ley no se podía cantar corridos o iba a haber una penalización. Fue por eso, cumplir con la ley”.

Esta situación generó enojo en los asistentes, quienes esperaban disfrutar de éxitos como JGL o Chingón de chingones. Sin embargo, el llamado “Rey de los corridos bélicos” aseguró que no piensa exponerse a problemas legales por complacer a sus fans. “Yo sé que la gente compra un boleto para escuchar a Luis R. Conriquez cantar lo que canta, pero pues donde no estén permitidos (los corridos bélicos) pues no”, sentenció.

¿Volverá Luis R. Conriquez a interpretar corridos bélicos?

Aunque está consciente del enojo de sus seguidores, Luis R. Conriquez también dejó claro que no piensa dejar de cantar corridos bélicos: “Donde yo los pueda cantar, yo los canto. Donde me digan no, pues no”, explicó, confirmando así que seguirá con su propuesta musical cuando las condiciones lo permitan.

El artista enfatizó que está comprometido con su carrera y con sus fanáticos, pero también con su bienestar legal y profesional. “Yo cumpliendo, siguiendo una orden. De esto comemos todos. Es más que nada para no tener problemas”, señaló durante la entrevista, dejando ver que ante todo prioriza su futuro artístico.

Luis R. dejó claro que no abandonará el género que lo hizo famoso, pero que sabe adaptarse a las circunstancias. “Eso no es asunto mío. Por mí yo canto corridos, pero si no se puede y me afecta, pues no vamos a entrar en eso”, afirmó. Esta postura muestra su madurez frente a un entorno musical cada vez más regulado, sobre todo cuando se trata de temas que las autoridades consideran delicados.

“Donde pueda cantar esos corridos, los canto, y donde me digan que no, pues no”, aseguró #PorLaMañana el cantante y compositor Luis R. Conríquez. Dijo que la decisión de prohibir narcocorridos no le agrada para nada, pero estaría dispuesto a modificar la letra de algunas… pic.twitter.com/hk0Bx9ZkGX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 16, 2025

¿Qué opina Luis R. Conriquez sobre modificar sus letras?

Consciente de que su música ha sido señalada por autoridades y que algunos estados han optado por restringir su interpretación, Luis R. Conriquez está dispuesto a buscar soluciones. El intérprete se mostró abierto a modificar ciertas partes de sus canciones en vivo para poder cumplir con los lineamientos sin dejar de complacer a sus seguidores.

“La verdad esa música me dio a conocer a mí. Si se trata de acomodar temas, yo como artista acomodaría las letras para que nos permitan cantar. Yo me adapto si nos permiten cantar corridos”, expresó.

Conriquez también destacó que esta posible adaptación de sus letras no cambiará su esencia, pero que sí permitirá que pueda seguir haciendo lo que más le gusta sin correr riesgos legales. Aunque muchos podrían ver esto como censura, el cantante lo ve como una oportunidad de evolucionar.

¿Está prohibido cantar corridos bélicos en México?

A pesar de la polémica, las autoridades han aclarado que los corridos bélicos no están prohibidos de manera general en México. Cada entidad federativa puede decidir si permite o no este tipo de música en espectáculos públicos, pero no existe una ley que los prohíba en el ámbito federal.

El caso de Texcoco obedece a una normativa estatal y a una decisión de los organizadores del evento, quienes tomaron precauciones para evitar sanciones frente a un exhorto de las autoridades estatales para evitar elogiar la violencia en las presentaciones públicas.