¿Quién es Luis R. Conriquez, el cantante que asegura que su esposa y su suegra lo agredieron?

Recientemente, Luis R. Conriquez denunció que su esposa, Karen Caro, lo agredió físicamente. Mediante un video para redes sociales, el cantante mostró las lesiones que dice le dejó el ataque.

De acuerdo con el sonorense, Karen, en compañía de su madre, hermana y una amiga entraron a la casa donde vacacionaba con su novia actual. Las mujeres entraron a su habitación y “se le fueron encima” a su pareja.

En un intento por defenderla, él asegura que lo golpearon: “Cuando vi que entraron, se le fueron encima todas a ella (su actual pareja) y yo, pues como pude, las retuve para que ella se fuera y me golpearon. Aquí pueden ver”, relató.

Por su parte, Karen Caro sostuvo que, si bien estuvo en el lugar con su familia y una amiga, fue Luis quien las agredió. Incluso mostró una foto en la que se le ve con un cabestrillo en el brazo.

El cantante y su esposa están separados desde enero, porque él dice que “ya no se sentía a gusto” con ella. Karen sostiene que Luis le negó que tuviera una relación nueva pero que llevó a la novia a la casa de sus hijos: “Apenas ayer me la negaste y divorcio aún no hay. No se puede andar de novio antes de estar divorciado.” La aún esposa afirma: “No digas que tú fuiste el afectado, cuando tú nos agrediste”.

En medio de todo este zafarrancho, ¿quién es Luis? Aquí te contamos.

Exesposa de Luis R. Conriquez mensajes tras agresión

¿Quién es Luis R. Conriquez?

Luis R. Conriquez es un cantante y compositor de 28 años que nació en Sonora, México. Es uno de los mayores referentes de los corridos y es mayormente conocido por sus llamados corridos bélicos.

Lanzó su primer álbum, Mis inicios, en 2018, bajo el sello discográfico de Kartel Music, tras trabajar en una gasolinera. Desde el inicio de su carrera, ha sido admirado por la forma como cuenta historias en sus canciones. Por ello, muchos lo consideraban como el ‘Rey de los corridos tumbados’.

Su carrera artística ha tenido cierta polémica por algunos sencillos dedicados, presuntamente, al crimen organizado. A lo largo de los años, ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Julión Álvarez, Larry Hernández, entre otros.

Luis R. Conriquez sonriendo junto a Eduin Caz

¿Está casado Luis R. Conriquez?

Sobre su vida personal no se sabe mucho. Se casó con Karen Caro y procrearon dos hijos. Ella solía usar las redes sociales para presumir los lujosos regalos que Luis le daba.

Hace un par de años, con motivo de su cumpleaños, Luis le regaló a su esposa una camioneta GMC Sierra en color rosa. También le ha dado joyas, grandes ramos de rosas, entre otros.

Si bien todo parecía ir bien entre ellos, el cantante contó en su video de denuncia que ya se había separado de Karen desde enero pasado. Por su parte, la madre de sus hijos sostiene que él la “engañó”, pues jamás le habló de su nueva relación y solo le exigió que aceleraran los trámites de divorcio.

Karen Caro y el ramo de rosas que recibió por parte de su exesposo

