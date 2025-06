Muere querido reggaetonero puertorriqueño a los 33 años; dejó huérfanos a dos niños

La industria musical se tiñe de luto ante la trágica muerte de Ricardo José Cruz Matos, más conocido como Marvel Boy, a los 33 años. La noticia fue confirmada por su compañía disquera, Glad Empire.

A través de un comunicado para redes sociales, la compañía confirmó que el reggaetonero puertorriqueño había fallecido el pasado 14 de junio.

“Al final, uno no se lleva nada de este mundo, pero deja memorias, deja huellas, deja gente que lo recordará. Marvel dejó eso… y dejó dos seres humanos hermosos que él siempre decía que iban a ser mejores versiones de él. Descansa en paz, Marvel. Te vamos a extrañar mucho. Vuela alto mi niño”, se lee.

¿De qué murió Marvel Boy, el reggaetonero puertorriqueño?

Si bien en el comunicado no se mencionó la causa de muerte de Marvel Boy, algunos medios locales han reportado que falleció de un paro cardiorrespiratorio. No obstante, esto aún no ha sido confirmado, pues los familiares no han querido dar declaraciones.

En tanto que disquera del hoy occiso solo se limitó a hablar sobre el gran legado musical que dejó, así como el gran ser humano y padre que fue en vida.

“Amaba a sus hijos y por esos dos bebés que algún día crecerán y leerán comentarios sin empatía, escribo esto. Para que sepan que su papá tenía un corazón puro, que era alegre, que hacía reír hasta al más serio, que era humilde… tan humilde que no se daba cuenta de lo grande que era. Marvel podia ser muchas cosas pero era honesto y leal”, indicaron.

Y agregaron: “Siempre he dicho que para esto se nace. Hay artistas hechos en estudio y hay otros que tienen una chispa. Marvel la tenía. Tenía carisma, era genuino, ingenuo en el buen sentido. Decía las cosas de una manera única y su flow era de el. No se parecia a nadie”.

Muere Marvel Boy / Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación en redes sociales de Marvel Boy?

Tras la muerte de Marvel Boy, borraron sus publicaciones en Instagram y solo dejaron tres post disponibles. En uno de ellos, el reggaetonera expresa lo feliz que se siente por todo el éxito profesional que había obtenido.

“En esta tarima fue donde todo comenzó hacen pal de añitos atrás cuando cante por primera vez el NouNouNou sin aún haber estrenado el tema y fue ca… que después de pal de años me reciban con esa energía. Los amo”, manifestó.

Dicho post se llenó de comentarios de fans que le dedicaron unas últimas palabras de despedida, así como de buenos deseos a la familia para que pudieran sobreponerse pronto de su pérdida.

¿Quién es Marvel Boy?

Marvel Boy, cuyo nombre real era Ricardo José Cruz Matos, nació el 24 de abril de 1992 en Río Piedras, Puerto Rico. Desde joven, mostró su amor por el reggaeton, siendo en el 2018 cuando saltó a la fama por su sencillo ‘NouNouNou’.

A partir de allí, se ganó el cariño del público y pudo colaborar con otros artístas como Anonimus y Pablo Chill-E. También fue muy popular en redes sociales. Tan solo en Instagram, tenía más de medio millón de seguidores.

Pese a todo, no pudo librarse de la polémica. En 2019, fue arrestado por violar la ley de tránsito y posesión de armas ilegales, siendo liberado después de pagar una fianza de 45 mil dólares.

Posteriormente, en 2024, volvió a ser detenido. Esta vez por posesión de sustancias prohibídas. Si bien tenía que pagar una multa de 10 mil dólares, no lo hizo, por lo que fue encarcelado hasta que se resolvió el caso.

