Wisin revela que pensó en quitarse la vida tras la muerte de su bebé recién nacida

El reguetonero puertorriqueño Wisin ha conmovido a sus seguidores al hablar abiertamente del dolor más profundo que ha enfrentado en su vida: la muerte de su hija recién nacida.

En una entrevista para el pódcast ‘Cara a cara’ con Rodner’, conducido por Rodner Figueroa, el artista relató cómo la pérdida de su hija Victoria, ocurrida en septiembre de 2016, lo llevó a tocar fondo emocionalmente e incluso pensar en quitarse la vida.

“Estuvo 30 días vivas de nacida. Yo no tenía contestaciones a mis preguntas”, recordó el cantante sobre aquellos días llenos de incertidumbre y tristeza. Wisin explicó que fue el amor de su esposa Yomaira Ortiz y su fe en Dios lo que lo salvó en uno de los momentos más oscuros de su vida.

“Yo no voy a luchar por mí. Yo voy a luchar porque en el carro llevo tres chamaquitos y una mujer que depende de mí. Yo ya no lucho por mí. Ya yo lucho por ellos”, expresó con franqueza, dejando claro que su familia fue su razón para seguir adelante.

¿De qué murió la hija de Wisin?

La hija menor del artista, falleció a los 30 días de nacida. La bebé fue diagnosticada con una enfermedad genética grave al poco tiempo de su nacimiento, una condición que afectó profundamente al cantante y a su familia.

La hija de Wisin padecía trisomía 13, también conocida como Síndrome de Patau. Esta condición genética se produce cuando hay una copia adicional del cromosoma 13, lo que provoca malformaciones severas en órganos vitales. La mayoría de los bebés que nacen con esta enfermedad no logran sobrevivir más allá de los primeros meses de vida.

Wisin revela el sufrimiento de perder a su hija y confiesa que pensó en quitarse la vida

Durante la charla, Wisin compartió lo que pasaba por su mente en ese periodo:

“Hay razones por lo cual levantarte por la mañana y decir voy pa’ encima. Piensa en la gente que te ama. Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensado hasta en quitarse la vida, que yo en un momento dado lo pensé con lo de Victoria”.

El artista urbano se sinceró al describir los pensamientos negativos que lo invadieron:

“Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de ‘pasó por decisiones tuyas. El que debes morirte eres tú’, todo eso llega a tu mente. El ataque más grande y más nuclear que hay es el ataque de la oscuridad a la mente de una persona que está débil emocionalmente, porque vas a tomar decisiones que van a ir en contra de ti y de los tuyos”.

¿Cómo superó Wisin la pérdida de su hija?

Wisin no dudó en dar crédito a su esposa y a su fe como pilares fundamentales en su recuperación emocional:“Mi señora y Dios. Mi señora era la que me apoyó, la que me sacó, la que me dio la mano”.

Además, compartió la lección que le dejó esta dura experiencia:

“Era un proceso necesario para yo poder cambiar mi brújula, cambiar mi norte. Yo tenía tantas bendiciones al frente que no veía mis bendiciones. Yo estaba ciego. Aprendí a darles abrazos a mis hijos, poder hablar con ellos, valorar lo que tenemos, que a veces pensamos que no tiene valor y es lo que más valor tiene”.

Conmovido, el intérprete de ‘Algo me gusta de ti’ concluyó con una declaración poderosa:

“Voy a decir algo duro, pero era necesario que esto sucediera para que yo pudiera ver la vida desde otra perspectiva y estoy seguro que la voy a volver a ver”.

Actualmente, Wisin conserva las cenizas de su hija en su hogar y, aunque el dolor sigue presente, ha transformado su sufrimiento en fortaleza, compartiendo su historia con la esperanza de que pueda ayudar a otros que enfrentan la pérdida de un ser querido.

¿Qué es la trisomía 13 o síndrome de Patau?

Segú el sitio Medline Plus, la trisomía 13, también conocida como síndrome de Patau, es una condición genética en la que una persona tiene tres copias del cromosoma 13 en lugar de las dos habituales. Esta copia extra causa diversas alteraciones en el desarrollo, principalmente en el cerebro, la cara, el corazón y otros órganos.

Las personas con este síndrome tienen labio leporino, paladar hendido, ojos pequeños o con anomalías, y otros defectos en la estructura facial, además de malformaciones cardiacas y en el cerebro, así como discapacidad intelectual alta. La trisomía 13 es una condición grave con una mortalidad alta. Muchas personas con trisomía 13 fallecen antes de cumplir el primer año de vida.