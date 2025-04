Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anuncia importante cambio en su carrera: “No es algo que me mueva”

Tras la polémica que envolvió a Luis R. Conriquez durante su presentación en el palenque de Texcoco, en el Estado de México y la decisión de Junior H y Peso Pluma de eliminar los corridos bélicos de sus shows, ahora Grupo Firme se suma a esta ola. Eduin Caz lo confirmó: ya no interpretarán ni un solo corrido en vivo.

¿Qué pasó en el Palenque de Texcoco cuando se negó a cantar corridos? / Instagram: @luisrconriquezoficial

¿Por qué Grupo firme dejará de cantar corridos en sus conciertos?

La noche del 16 de abril, Eduin Caz lanzó una bomba a través de sus redes sociales: Grupo firme dejará de cantar corridos, incluso los pocos que calificaron como “ficticios”. El anuncio llega justo antes de su próxima presentación este fin de semana en Aguascalientes, y se alinea con una tendencia que ha tomado fuerza en la música regional mexicana.

“Nos vemos este fin de semana Aguascalientes. Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir este fin de semana en adelante. Ánimo, los amo”, escribió el vocalista en una historia de Instagram.

La decisión no solo marca un cambio en el repertorio de la agrupación, sino también en su postura frente al tipo de contenido que difunden. Mientras algunos artistas han optado por seguir interpretando narcocorridos pese a las críticas, Grupo Firme elige desmarcarse.

¿Quiénes más han dejado de cantar corridos bélicos en México?

La polémica por los corridos bélicos creció hace apenas unas semanas cuando Luis R. Conriquez fue abucheado en Texcoco porque en lugar de cantar el playlist seleccionado anunció en pleno palenque que no interpretaría esos temas en su concierto de esa noche. El incidente provocó fuertes críticas en redes sociales, lo que llevó a otros artistas como Junior H y Peso Pluma a modificar también su repertorio para evitar confrontaciones y riesgos en sus presentaciones.

Y aunque R. Conriquez ya aseguró que sí cantará corridos pero solo donde “los pueda cantar”, sigue causando intriga que más celebridades se unan a este cambio.

Ahora, con Grupo Firme sumándose a esta transformación musical, parece que la industria regional mexicana está entrando en una nueva era, que muchos han calificado como la caída del género.

Junior H y Peso Pluma se desmarcan del narcocorrido en Coachella 2025. / Instagram

¿Está prohibido cantar corridos bélicos en México?

A pesar de la polémica, las autoridades han aclarado que los corridos bélicos no están prohibidos de manera general en México. Cada entidad federativa puede decidir si permite o no este tipo de música en espectáculos públicos, pero no existe una ley que los prohíba en el ámbito federal.

El caso de Texcoco obedece a una normativa estatal y a una decisión de los organizadores del evento, quienes tomaron precauciones para evitar sanciones frente a un exhorto de las autoridades estatales para evitar elogiar la violencia en las presentaciones públicas. Recientemente, Aguascalientes también aprobó una disposición en el estado que limita que se interpreten en eventos públicos canciones que exalten la violencia.