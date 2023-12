Thalía estrena su nuevo corrido “Choro” y le llueven críticas: “Copiándole todo a Shakira; no te queda”

Thalía quiso sorprender a sus fanáticos y seguidores con el estreno de su nuevo corrido titulado Choro, canción en colaboración con Estilo sin límite, la cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa invitó a todos sus fans a que escucharan su nuevo tema, el cual se estrenó este jueves 30 de noviembre. Sin embargo, la reacción de los usuarios no fue la esperada.

“Deja que fluya, que nada influya. @estilosinlimite_150 @dania_esl150 #CHORO OUT NOW! Disponible en todas las plataformas digitales”. Thalía

La letra de la canción sería un contundente recordatorio del empoderamiento femenino, ya que narra cómo las intérpretes son libres y ya no creen en la elocuencia de aquellos hombres que buscan conquistarlas, por eso el nombre de Choro.

Sin embargo, parece ser que al público no le gustó la nueva canción de Thalía, puesto que en los comentarios de su posteo no hubo más que críticas hacia el corrido.

Incluso, muchos consideraron que la canción es una imitación al trabajo que hizo Shakira con Fuerza regida, con el tema El jefe.

“Te sigo desde hace muchos años, pero siento que no has logrado hacerte un lugar en la música moderna”, “Está horrenda la canción e interpretación”, “Copiándole todo a Shakira!! No te queda. Para nada”, “Amo a Thaly pero esta canción no estará en mi lista de canciones. ¡No me gusta para nada”, “Mal todo mal!!!!! ¡Deja de copiar y sé original!! Mejor una buena produccion”, fueron algunos comentarios.

Thalía. / Archivo TVNotas

Sin embargo, a 15 horas de su estreno ya tiene más de 60 mil visualizaciones en YouTube. Y más de 5 mil likes en la plataforma.

¿No la has escuchado? Aquí te la dejamos.