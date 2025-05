¿Valeria Márquez y Luis R. Conriquez fueron novios? Él aclara su relación con la influencer asesinada

Este 20 de mayo, se cumple una semana de la muerte de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo para redes sociales desde su estética ubicada en Zapopan, Jalisco.

En tanto que las investigaciones oficiales continúan su curso, en redes sociales, internautas han expresado que sospechan de tres personas cercanas a Márquez: su exnovio (aun sin identificar), su amiga Vivian, y Erika, quien era su empleada y que estaba presente al momento de su deceso.

Incluso, algunos la han empezado a relacionar con el cantante Luis R. Conriquez, ya que la joven hizo una aparición especial en el video musical de su sencillo ‘Koenigsegg’, estrenado en abril del 2024.

En un encuentro con la prensa, el artista rompió el silencio y aseguró no haber sido cercano a Valeria Márquez. Incluso, resaltó que, durante la grabación del videoclip, solo se limitaba a saludarla desde la distancia.

Luis R. Conriquez

“Estaba viendo ese suceso. No (la conocía), la verdad yo creo que un saludo así de lejos, no me tocó convivir con ella. Nunca la había visto más que en el video ese”