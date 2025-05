Vivian de la Torre habría ridiculizado a Valeria Márquez en vivo: internautas estallan por un en vivo

La tragedia del asesinato de Valeria Márquez ha estremecido a miles en redes sociales. Sin embargo, el escándalo ha tomado un nuevo giro tras la difusión de un video donde su amiga, Vivian de la Torre, habría expuesto a la influencer en un momento de vulnerabilidad, lo que muchos internautas interpretan como un acto de humillación pública.

Revelan video en el que Vivian de la Torre habría exhibido a Valeria Márquez en estado de ebriedad

En el polémico video que circula en redes, Vivian aparece realizando una transmisión en vivo desde el celular de Valeria sin su consentimiento. En las imágenes se puede observar a Valeria en un aparente estado de ebriedad, mientras Vivian ríe y hace comentarios sarcásticos. “Ay todavía puedes caminar”.

“Estoy haciendo un live desde tu teléfono”, dice entre risas Vivian, mientras Valeria apenas reacciona. “Estoy bien pe.. tú me vas a cuidar” dijo Valeria y Vivian responde: “Sino me pongo pe.. sí"

Vivian de la Torre junto a Valeria Márquez en un live, donde la influencer admite estar ebria.

El clip generó una ola de indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios condenaron la actitud de la joven y aseguraron que se trató de una humillación pública hacia quien supuestamente era su amiga.

“Valeria era muy amorosa... le dice cosas linda ella la apreciaba, la otra la trata bien frio, le dice ‘cállate’ y le dice que no la va a cuidar. No sé, no me da buena vibra”, comentó una usuaria de TikTok.

“Se nota que nunca la quiso. Solo la usaba para ganar seguidores”, escribió otro internauta. Muchos también han señalado que este tipo de dinámicas tóxicas podrían haber sido un indicio de una relación amistosa conflictiva y desequilibrada.

¿Por qué en redes señalan a Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez?

La teoría que se ha viralizado en plataformas como TikTok y X señala a Vivian de la Torre como presunta responsable de haber “puesto” a Valeria al insistirle que se quedara en la estética para recibir un regalo. Durante el live, Valeria incluso comentó: “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”, una frase que hoy es interpretada con inquietud.

El que Vivian insistiera en que Valeria no saliera del local generó sospechas. Además, algunos usuarios comenzaron a atacar a la joven en redes sociales, acusándola de complicidad. A pesar de los señalalmientos, Vivian declaró en redes que ella no tuvo nada que ver con el asesinato y al momento, la Fiscalía no ha confirmado ninguna implicación.

Vivian de la Torre y Valeria Márquez / Redes sociales

Vivian de la Torre desmintió “haberla puesto” para su asesinato

En Tiktok, Vivian de la Torre escribió: “Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética”, escribió.

Sobre la decisión de cortar la transmisión, aclaró: “La trabajadora terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy. Hay que tener un poco más de empatía que de por sí ya es bastante difícil sobrellevar”.

En un mensaje en historias dedicó unas palabras a su amiga fallecida: “Mi werita preciosa. Te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie”.

Finalmente, pidió que dejaran de difundir rumores sin sustento: “Les pido que dejen de hablar en base al morbo (...) Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”.

