Toñita asegura que la muerte de su papá, presuntamente, fue provocada ¡Exige justicia!: “No voy a descansar”

Toñita, la querida exacadémica conocida como ‘la Negra de oro’, no solo atraviesa el dolor por la muerte de su padre, Salvador Salazar Chávez, sino que ahora ha encendido la polémica con una declaración que pocos esperaban. Tras semanas de silencio, la cantante aseguró que la muerte de su papá, supuestamente, no fue natural y que, presuntamente, alguien cercano podría estar detrás de su deceso. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Cómo murió el papá de Toñita y por qué ella asegura que fue provocado?

A principios de agosto, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita o “la Negra de oro”, compartió una noticia que sacudió a sus seguidores: su padre, Salvador Salazar Chávez, había muerto. El anuncio lo hizo la madrugada del 6 de agosto a través de su cuenta oficial de Facebook, acompañado de una fotografía en blanco y negro donde se ve su mano junto a la de él.

“Descansa, papá, quizás no fuiste el mejor, pero sí el padre que amé tal cual, con defectos y virtudes. Ya cantarás allá arriba y estarás mejor, ya no sufrirás más. Te canté la canción que me dijiste cuando partieras, descansa en paz... Con amor, tu hija” Toñita

Sin embargo, semanas después, Toñita sorprendió al revelar que la muerte de su padre, supuestamente, no habría sido natural. En entrevista para el programa De primera mano, la exacadémica aseguró que existe una investigación en curso por presunto homicidio, y que no descansará hasta que se haga justicia.

¿Qué dijo Toñita sobre la causa de muerte de su padre y por qué dice fue provocada?

La exacademica Toñita reveló: “La muerte de mi papá no fue una muerte natural, fue una muerte provocada. Tuvo una contusión en el cerebro, el cual tuvo una hemorragia, la cual causó todo. Entonces, yo como hija, persona pública, no sé qué tenga que hacer, pero no voy a descansar hasta que mi papá tenga justicia. Y esas personas que le hicieron daño, ya sea por un bien material, ya sea por un odio, sabrá Dios, vayan a la cárcel. Es lo único que puedo decir”.

Toñita “Los neurocirujanos concluyeron que era una contusión, y que por la parte donde se dio la contusión... o sea, todos decían que era un derrame, pero por la parte donde se dio el sangrado, no era causante de un derrame”

¿Por qué Toñita sospecha de la viuda de su padre y qué detalles levantaron sospechas tras su muerte?

Aunque Toñita no mencionó nombres, sí señaló que la viuda de su padre, presuntamente habría retrasado el traslado al hospital pese a que Salvador presentó síntomas desde las 5:00 de la mañana. Además, presuntamente intentó cremar el cuerpo rápidamente, lo que levantó aún más sospechas.

Toñita “Desde hace 10 años estamos sufriendo esto por una persona que va tras una pensión estúpida que bueno, el chiste es que ya están las investigaciones y agradezco a las autoridades de Yuca porque si ellos no hubieran actuado inmediatamente, ella pretendía quemar el cuerpo, cremarlo”

Toñita también compartió que su familia ya había tenido conflictos con esta mujer desde años atrás. En 2014, durante un derrame cerebral que sufrió su padre, ella supuestamente lo abandonó.

¿Qué hizo Toñita tras la muerte de su padre y por qué pidió protección para su familia a las autoridades?

Toñita no solo exige justicia, también protección para su familia. Según sus declaraciones, desde que interpusieron la denuncia han recibido amenazas, por lo que pidió apoyo a las autoridades.

“No me voy a guardar nada. Esta vez, hasta que no encuentre a la persona que mató a mi papá, yo no voy a estar en paz” Toñita

Toñita dejó claro que no se trata de una simple sospecha, sino de una convicción basada en hechos médicos y en el historial de conflictos familiares. La investigación sigue en curso en Veracruz, y la cantante asegura que no se detendrá hasta que se esclarezca lo que realmente ocurrió.