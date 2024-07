Toñita arremete contra Lizbeth Rodríguez tras asegurar que no se cuidó en Survivor México: “flácida”

La polémica continúa entre Toñita y Lizbeth Rodríguez, esto debido a que la cantante tuvo una fuerte lesión durante su participación en el programa ‘Survivor México’.

Recordemos que la cantante tuvo que abandonar el reality show en su edición 2024 luego de sufrir una lesión en una de sus piernas. La prueba consistía en que los participantes tenían que sujetarse de un tronco mientras el equipo rival intentaba soltarlos.

En el juego, Toñita resultó lastimada después que Lizbeth Rodríguez le jaló muy fuerte la pierna derecha. La famosa tuvo que abandonar el programa de TV Azteca y, tiempo después, informó que tuvo que ser sometida a una cirugía para curar el desgarre muscular y la rotura de ligamento que provocó el jalón de la influencer durante la competencia.

Además, Toñita, en todo momento, ha hecho responsable a Lizbeth Rodríguez por su lesión y ha dicho que tenido que estar hospitalizada por su culpa.

Mira: Maluma aclara pleito con fanaticada argentina en la final de la ‘Copa América’: “La pasión del futbol”

Hace unos días, Lizbeth Rodríguez por fin le respondió a Toñita las acusaciones que ha hecho en su contra desde que terminó Survivor México. La influencer dio una entrevista al periodista Gerardo Escareño, mejor conocido como “Vayavaya”, para su canal de YouTube.

Fue ahí donde Lizbeth aseguró que jamás intentó lastimar a Toñita con alguna “alevosía o ventaja”. Además, la influencer también reveló que la cantante jamás se cuidó durante la competencia.

Lizbeth Rodríguez

“Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que no te dedicas a eso, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó".