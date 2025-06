Lizbeth Rodríguez estalla contra empleados de una farmacia por un helado, VIDEO

Lizbeth Rodríguez, conocida influencer y exconductora del popular canal “Exponiendo infieles”, se volvió a ser tendencia en redes sociales este 18 de junio, luego de compartir un video donde denunció la negativa de una farmacia a cambiarle un helado derretido. El reclamo, que aparentemente comenzó como una queja legítima sobre un producto en mal estado, escaló rápidamente a un debate nacional sobre los límites del servicio al cliente, los derechos del consumidor y la percepción pública sobre los influencers más famosos de internet.

Según relata la propia Lizbeth, fue su hijo quien adquirió el helado en una sucursal de farmacia. Sin embargo, al abrir el empaque, descubrió que el helado estaba completamente derretido. Al intentar hacer el cambio correspondiente, el personal se negó, argumentando que el empaque estaba roto. La influencer explicó que el refrigerador estaba abierto, lo cual podría haber comprometido el estado del producto, y ante la falta de respuesta por parte de los empleados y la ausencia de un encargado, decidió grabar el incidente y hacerlo público.

¿Qué pasó con Lizbeth Rodríguez y la farmacia?

En el video que compartió con sus seguidores, Lizbeth Rodríguez relató con molestia lo ocurrido: “Me dicen que no me lo pueden cambiar porque está roto. Yo sé que cuando los refrigeradores no sirven, te los cambian, y el refri lo tenían abierto”. La creadora de contenido también aseguró que pidió hablar con un encargado y no recibió respuesta. “No me lo quieren cambiar, los trabajadores no entienden y en este momento quieren marcar un código rojo”, declaró, refiriéndose a una posible llamada de seguridad ante la confrontación.

La actitud del personal, según Lizbeth, era indiferente y poco empática. Ella señaló que lo único que pedía era una solución justa para un producto en mal estado que su hijo no pudo consumir. Sin embargo, más allá del reclamo original, lo que generó la verdadera polémica fue la manera en la que la influencer documentó el suceso y lo expuso en redes sociales, provocando una oleada de reacciones.

¿Por qué los usuarios de redes criticaron a Lizbeth Rodríguez?

Lejos de recibir apoyo unánime, el video de Lizbeth Rodríguez provocó una lluvia de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideraron que la influencer era demasiado exigente y que exageró una situación menor.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente, cuestionando tanto su actitud como su decisión de exhibir públicamente a los trabajadores de la farmacia:



“Tanto drama por un helado”,

“Cómprate otro, no te vas a quedar pobre” y

“Qué ridícula eres”.

También hubo quienes cuestionaron su sentido común, señalando que si ya había abierto notado que el refrigerador estaba, podía haber evitado la compra. “Al momento de tocar la bolsa sabes si está derretido o no”, comentaron algunos. Incluso hubo mensajes sarcásticos que le ofrecían dinero para comprar otro postre, en tono de burla.

El incidente deja al descubierto la delgada línea entre el derecho a exigir un buen servicio y la manera en que las figuras públicas enfrentan los conflictos cotidianos. Mientras algunos defienden la postura de Lizbeth como consumidora, otros la acusan de utilizar su influencia para someter al escarnio a trabajadores que posiblemente solo seguían un protocolo.

